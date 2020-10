이달 말까지 초등생 1인당 20만원, 중학생 15만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남교육청은 국적 여부에 따른 차별지원을 해소하기 위해 도내 외국적 초·중등생에게도 아동특별돌봄지원금과 비대면 학습지원금을 지급하기로 했다.

교육청은 외국인학교를 포함해 도내 외국 국적을 가진 초등생 830명과 중학생 248명 등 총 1078명에게 자체재원을 활용해 아동양육 한시지원금을 지급하기로 했다.

지급방식은 지역 아동 등에 따른 중복 및 누락을 고려해 8일을 기준일로 총 2억여원을 활용해 사용하는 스쿨뱅킹계좌 또는 학부모가 원할 경우 다른 계좌로 이달 말까지 지급한다.

황둘숙 재정복지과장은 “국적 취득 여부와 관계없이 경남도에서 교육받는 모든 학생에게 평등한 교육 기회를 부여하고 합리적 이유 없이 차별받지 않도록 최선을 다할 것이다”고 말했다.

