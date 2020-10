이원욱, 의대생들 향해 "수능시험도 1분 늦으면 기회 박탈…선택에 책임지길"

[아시아경제 나한아 기자] 의대생들이 정부의 공공의대 추진 정책을 반대하며 의사고시를 거부했지만 주요대학 병원장들이 대국민 사과와 함께 다시 의대생들의 국가고시 재응시를 요구하고 있는 가운데, 이원욱 더불어민주당 의원이 "스스로 선택한 의사고시 거부는 스스로 책임져야 한다"라고 밝혔다.

이 의원은 11일 자신의 페이스북 올린 글에서 "수능시험에서 단 1분이라도 지각할 경우 시험기회는 박탈당하게 된다"라며 "거기에 대해 누가 재응시 기회를 달라고 요구한 적이 있는가. 그런데 왜 스스로 시험을 거부했던 의대생들은 재응시의 기회를 주어야 하는가?"라고 지적했다.

또 이 의원은 대국민 사과를 의대생이 아닌 병원장들이 대신하는 모습을 꼬집으며 "사과도 병원장들이 할 문제가 아니다. 사과가 필요하다면 책임 주체인 의대생들이 나서야 한다. 비겁하게 병원장 뒤에 숨지 말라"고 비판했다.

이 의원은 의대생들이 계속해서 사적 이익만 추구한다며 안타까워하면서 "남이 쓴 우산까지 뺏는 것이 공익이라고, 권리라고 말하지는 말자"라면서 "지성인답게! 스스로 책임지라"라고 촉구했다.

지난 8일 김영훈 고려대 학교의료원장 외 병원장들이 정부서울청사에서 대국민 사과문을 발표하면서 심각한 의료공백을 우려하여 의료 시험 재응시 기회를 요청했다.

하지만 정부는 재응시 불가라는 기존 입장에 변함이 없다고 밝혔다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr