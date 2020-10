고속도로 휴게소, 추석 연휴에 매출 100억 원 ‘감소’

지원금 및 임대 기간 무상 연장 등 실효성 있는 대책 필요

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 올해 추석 명절 기간 전국 주요 고속도로 휴게소 매출이 전년 같은 기간 대비 100억 원 가까이 감소한 것으로 나타났다.

11일 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 조오섭 의원(광주 북구갑)이 한국도로공사로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 추석 명절 기간 경부고속도로와 서해안, 호남고속도로 휴게소 매출이 2019년 3일간 매출액 146억 5,277만 9천 원에서 2020년 49억 3,760만 7천 원으로 66.3%나 감소한 것으로 나타났다.

세부적으로는 경부고속도로 내 서울 방향 옥천휴게소 84.4%, 부산 방향 추풍령휴게소 80.9%를 비롯해 상하행선 휴게소 35개 모두 전년 추석 3일 기간 77억 1,898억 7천 원에 이르렀으나 올해 23억 7,888만 5천 원으로 67.9% 급감했다.

이어 서해안고속도로 내 행담도휴게소의 경우 3일간 매출 감소액 5억 원 등 목포 방향 함평천지휴게소 70.3%, 서울 방향 목감휴게소 71.1%를 비롯해 20개 휴게소에서 전년 44억 9,177만 8천 원 대비 17억 4,372만 6천 원으로 62.9% 감소했다.

호남고속도로의 경우 대전 방향 벌곡휴게소 77.1%, 순천 방향 이서휴게소 71.2% 등 16개소에서 전년 24억 4,201만 4천 원 대비 8억 1,499만 6천 원으로 66.3%가 감소한 것으로 나타났다.

조오섭 의원은 “추석 명절 연휴 기간 코로나 재확산 방지를 위해 실내매장 좌석운영 금지와 포장만 가능하게 했고 가급적 방문을 자제했던 영향 때문이다”며 “코로나19 영향을 고려하더라도 국가 정책에 의해 추가 피해가 발생한 경우 사각지대에 놓이지 않도록 대책을 마련해야 한다”고 밝혔다.

이어 “한국도로공사에서도 이를 고려해 9월 29일부터 10월 4일까지 ‘실내 매장 이용 중단 등 매출 감소에 따른 명절 기간 임대료 전액 면제’ 대책을 세우고 있으나 미흡하다”며 “지원금 및 임대 기간 무상 연장 등 대책을 실효성 있게 확대해야 할 것”을 주장했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr