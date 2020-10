카카오뱅크, 올해도 중금리대출 1조 돌파…누적 2조 넘겨

[아시아경제 김효진 기자] 카카오뱅크는 지난 9월 말 기준 누적 중금리대출 공급액이 2조원을 넘어섰다고 11일 밝혔다.

카카오뱅크는 지난해 1월 정책중금리 대출 상품 '사잇돌대출'을 시작으로 중금리 대출 공급을 시작했다. 지난해 총 1조원을 공급했다.

올해는 지난해보다 3개월 빠른 9개월만에 1조원 대출 공급을 달성했다. 상품별로는 사잇돌대출이 9100억원, 카카오뱅크 자체 신용에 기반한 '중신용대출'이 1120억원이다.

카카오뱅크는 2018년 10월 '중금리 대출 발전방안 간담회'을 통해 2019년부터 매년 1조원, 총 4조1000억원 이상의 중금리대출 상품을 공급해 정책중금리 상품인 사잇돌대출을 활성화하고 자체 중금리 상품 출시로 서민금융 지원에 나설 것을 약속했다.

카카오뱅크는 올해 1조원 공급 목표를 달성했지만 4분기 중에도 중금리 공급 확대 기조를 유지할 방침이다. 카카오뱅크는 이에 따라 지난 달 25일 신용대출 금리 인상에서 중금리대출은 제외했다.

이날 기준 카카오뱅크 사잇돌대출 금리는 연 3.985%~9.800%, 중신용대출 금리는 연 3.840%~6.492%다. 카카오뱅크는 아울러 제2금융권 기업들과의 협약으로 중저신용 고객들을 대상으로 하는 연계대출 서비스도 운영하고 있다.

카카오뱅크 관계자는 "직ㆍ간접적인 채널을 통해 인터넷전문은행 설립 취지 가운데 하나인 중금리대출 활성화 및 포용적 금융 확대에 최선의 노력을 다할 계획"이라고 말했다.

