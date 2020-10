코로나19 어제 58명 신규 확진…정부, 오늘 오후 거리두기 재조정 발표(종합)

나흘 연속 두 자릿수 유지…지역 발생 46명

'사회적 거리두기' 재조정 …12일부터 적용

[아시아경제 이민지 기자] 수도권을 비롯한 곳곳에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 산발적 감염이 이어지는 가운데 11일 일일 신규 확진자 수는 50명 대를 나타냈다. 지난 8∼10일에 이어 나흘 연속 두 자릿수를 유지했다. 이러한 가운데 방역 당국은 이날 오후 ‘추석 특별 방역’ 이후 사회적 거리두기 조정안을 발표할 방침이다.

지역발생 46명·해외유입 12명…서울23명, 경기 21명 등

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 58명 늘어 누적 2만4606명이라고 밝혔다. 신규 확진자는 전날(72명)과 비교하면 14명 줄어들며 나흘 연속 100명 아래를 유지했다. 이날 신규 확진자 58명 가운데 지역 발생이 46명, 해외유입이 12명이다.

지역사회에서 감염된 것으로 추정되는 지역 발생 확진자는 전날(61명)보다 15명 줄어 다시 50명 아래로 떨어졌다. 확진자가 나온 지역을 보면 서울 19명, 경기 18명, 인천 1명 등 수도권이 38명이다. 수도권 이외 지역에서는 부산 3명, 대전·강원 각 2명, 충남 1명 등이다.

주요 감염 사례를 보면 수도권과 부산 등지에서 크고 작은 감염이 잇따랐다. 서울 강남구 '승광빌딩'과 관련해서는 전일 낮까지 총 8명이 확진 판정을 받았고, 부산 부산진구 지인 모임 및 의료기관 사례에서는 누적 확진자가 14명으로 늘어났다. 부산에서는 사상구 일가족을 포함한 '방문 주사' 관련해 총 13명이 양성 판정을 받았다.

의료기관을 고리로 한 전파 양상도 심상치 않다. 서울 도봉구 '다나병원'과 관련해서는 입원 환자와 종사자 등 총 58명이 확진됐으며, 경기 의정부시 '마스터플러스병원'과 관련해서도 하루 새 12명이 늘어나 누적 확진자는 총 49명이 됐다.

해외유입 확진자는 12명으로, 전날(11명)과 비슷한 수준이었다. 확진자 가운데 3명은 공항이나 항만 입국 검역 과정에서 확인됐다. 나머지 9명은 서울(4명), 경기(3명), 대구·울산(각 1명) 지역 거주지나 임시 생활시설에서 자가 격리하던 중 양성 판정을 받았다. 지역 발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 서울 23명, 경기 21명, 인천 1명 등 수도권이 45명이다. 전국적으로는 9개 시도에서 확진자가 새로 나왔다.

누적 사망자는 전날보다 2명 늘어 432명으로 집계됐다. 국내 평균 치명률은 1.76%다. 코로나19로 확진된 이후 상태가 위중하거나 중증 단계 이상으로 악화한 환자는 전날과 같은 89명을 유지했다.

전일 하루 이뤄진 코로나19 진단 검사 건수는 5799건으로, 직전일(4451건)보다 1348건 많았다. 전일 검사 건수 대비 확진자를 계산한 양성률은 1.0%(5799명 중 58명)로, 직전일 1.62%(4451명 중 72명)보다 크게 낮아졌다. 이날 0시 기준 누적 양성률은 1.02%(241만483명 중 2만4606명)다.

'사회적 거리두기 조정안 '발표…추석·한글날 연휴 변수

이날 오후 4시 30분 방역 당국은 정례 브리핑을 통해 최근의 코로나19 확진자 추이, 집단감염 사례 상황 등을 토대로 12일부터 새로 적용할 '사회적 거리두기' 단계와 수칙 내용을 발표한다.

지난달 28일부터 이날까지 최근 2주간 일별 신규 확진자를 보면 50명→38명→113명→77명→63명→75명→64명→73명→75명→114명→69명→54명→72명→58명 등이다. 추석 연휴 첫날인 지난달 30일(113일)과 이달 7일(114명) 이틀을 빼면 연일 두 자릿수를 기록 중이다. 코로나19 확산세는 다소 주춤하지만, 추석 연휴(9.30∼10.4) 가족·지인 모임을 고리로 한 집단감염 여파가 여전한 데다 한글날 연휴(10.9∼10.11) 변수까지 겹쳐 확진자 규모는 언제든 증가할 수 있는 상황이다.

추석 특별방역기간'(9.28∼10.11)인 현재는 거리두기 2단계의 핵심 조처들이 시행 중이다. 실내 50인·실외 100인 이상의 모임과 집합이 금지되고 있고, 수도권 고위험시설의 영업도 중단된 상태다. 새롭게 적용할 방역 조처는 일률적인 단계 조정보다는 지역별, 업종별, 시설별 특성을 세밀히 따져 실효성을 높이는 방향으로 결정될 것으로 보인다.

전일 권준욱 방대본 부본부장은 정례브리핑에서 "사회적 거리두기 조정은 내일 국무총리 주재로 열리는 중앙재난안전대책본부 회의에서 최종적인 방향이 정해질 것"이라며 "거리두기 장기화로 인한 피로감을 낮추는 동시에 지속할 수 있고 실효성은 더 높은 방안이 마련돼 발표될 것"이라고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr