GS샵, 세계 유명 골프코스 집에서 즐기는 '파이골프' 론칭

[아시아경제 차민영 기자] 홈쇼핑 GS샵은 가정에서 쉽고 편리하게 전 세계의 유명한 골프 코스를 즐길 수 있는 홈스크린골프 연습기를 처음 선보인다고 11일 밝혔다.

이날 오후 6시 25분부터 방송되는 ‘파이골프 홈스크린골프 WGT 에디션’은 쉽고 편리하게 골프연습을 할 수 있도록 만들어진 골프 시뮬레이터다. 스윙인식센서와 스윙트레이너, 마이크로 USB 케이블 등으로 구성됐으며 판매 가격은 19만9000원이다.

드라이버, 아이언, 퍼터 등 14종 클럽 셋팅으로 자유자재로 스윙과 퍼팅이 가능하고 멀티 사용자 등록으로 온 가족이 함께 즐길 수 있다. 또한 추가 결제시 세인트 앤드류스, 페블비치, 파인허스트 등 세계적으로 유명한 26개의 코스를 ‘WGT 앱’을 통해서 즐길 수 있다.

사용방법도 간단하다. 제품 구매시 함께 제공되는 스윙트레이너 또는 본인이 가지고 있는 클럽에 초경량 스윙인식센서(9.8g)만 끼우면 바로 사용할 수 있다. iOS, 안드로이드 및 애플 TV, 구글 TV, 아마존 파이어 TV 등과도 호환이 가능하며 배터리는 2시간 완충시 4시간 지속 사용 가능하다.

GS샵 론칭을 기념한 프로모션도 마련했다. GS샵 모바일 앱으로 구매할 경우 1만원 할인 및 무이자 10개월 혜택이 제공된다. 또한 볼빅 골프공 1세트(4구)를 추가로 배송해 준다.

김민수 GS샵 상품기획자(MD)는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 집에 머무는 시간이 점점 늘어남에 따라 가정에서 쉽게 즐길 수 있는 홈트레이닝 니즈도 커지고 있다”며 “‘파이골프 WGT 에디션’은 세계적으로 유명한 골프코스를 집 안에서 편리하게 즐길 수 있는 상품인 만큼 많은 관심 부탁드린다”고 말했다.

