브라질 대통령, 코로나 사망 15만명 넘었는데…"걱정 말라"

"아무것도 느끼지 못해…가벼운 독감도 아니다"

누적 사망자 15만명 넘어…미국 다음으로 많아

[아시아경제 이민지 기자] 자이르 보우소나루 브라질 대통령이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 심각성을 부인하는 발언을 또 했다.

10일(현지시간) 브라질 언론에 따르면 보우소나루 대통령은 누적 사망자가 15만명을 넘었음에도 지지자에게 “코로나19에 걸리는 것을 걱정할 필요가 없다”고 말한 것으로 전해졌다.

이날 보우소나루 대통령은 "어느 날 당신이 코로나19에 걸리더라도 걱정할 필요가 없다"며 "나는 65세지만, 아무것도 느끼지 못했다. 가벼운 독감도 아니고 아무것도 아니다"라고 주장했다.

보우소나루 대통령은 지난 7월 코로나19 검사에서 양성 판정을 받고 관저 격리에 들어갔다. 네 번째 검사에서 음성 판정이 나와 20여 일 만에 업무에 복귀했다.

앞서 보우소나루 대통령은 그동안 코로나19의 심각성을 부인하는 발언을 여러 차례 했다. 브라질에서 코로나19가 본격화한 이후에도 이를 '가벼운 독감'으로 표현했으며 코로나19 공포감이 확산하는 것을 두고 '언론의 히스테리’라고 치부했다. 지방정부의 사회적 격리와 경제 봉쇄를 강력하게 비난하기도 했다.

또 보우소나루 대통령은 브라질리아 거리에 나가 마스크를 착용하지 않고 사회적 거리 두기를 무시한 채 지지자들과 악수·포옹하고 사진을 찍으며 방역에 소홀한 모습을 보여왔다. 브라질의 누적 확진자는 미국, 인도에 이어 세 번째, 누적 사망자는 미국 다음으로 많다.

현재 브라질의 코로나19 누적 확진자는 지난 7일 500만명을 넘어섰다. 누적 사망자는 이날 15만명을 돌파했다. 브라질 보건부는 이날 발표한 자료를 통해 누적 확진자가 전날보다 2만6749명 많은 508만2637명으로 집계됐다고 밝혔다. 일일 신규 확진자는 지난 8일부터 이날까지 사흘 연속 2만명대를 기록하고 있다. 일일 사망자는 지난달 16일부터 30일 하루를 제외하곤 이날까지 1000명을 밑돌고 있다.

