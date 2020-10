이앤씨, 홈쇼핑 시장 진출…4060세대 활로 개척

[아시아경제 임혜선 기자]영캐주얼 패션브랜드 이앤씨가 홈쇼핑시장에 진출한다고 11일 밝혔다.

최근 자체 유통 채널(자사몰)을 구축한 이앤씨는 비대면 구매를 선호하는 고객의 트랜드에 맞춰 TV 홈쇼핑에서 제품을 판매한다. 이앤씨 측은 "모바일 구매를 즐기는 2030세대부터 홈쇼핑 주요 고객인 4060세대까지 다양한 세대로의 활로를 개척할 것"이라고 말했다.

홈쇼핑에서 판매하는 단독 상품은 ‘캐시미어 핸드메이드 코트’다. 핸드메이드 코트는 일반적인 단직 코트와 차별화해 울과 캐시미어 혼방 소재를 사용했다. 아울러 양면의 원단을 사용한 이중지로 제작됐다.

방송 전에 상품을 미리 주문 시 10% 할인 혜택을 제공한다. 이번 론칭 방송은 13일 오후 9시 50분 CJ오쇼핑에서 진행된다.

