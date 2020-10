롯데백화점, 김장 성수기·혼수 시즌 맞아 다양한 행사 진행

12월 말까지 월동 김장 필수품인 김치냉장고 행사 진행 및 구매 고객 대상 감사품 증정

12일부터 2주간 웨딩 위크 진행, 인기 혼수 브랜드 구매시 더블마일리지 적립

[아시아경제 차민영 기자] 급격하게 기온이 쌀쌀해진 가운데 가을 이사·혼수 및 월동 준비를 서두르는 고객들을 위해 롯데백화점이 다양한 상품 행사를 준비했다.

롯데백화점은 김장 시즌을 맞아 백화점 전 점에서 12월 31일까지 김치냉장고 직매입 상품을 판매한다고 11일 밝혔다. 롯데백화점은 홈코노미 트렌드 강세 및 으뜸효율 환급사업 진행에 따라 김치냉장고 직매입행사를 지난해보다 두달 빠른 7월부터 시작했다. 김치냉장고 7~9월 매출은 전년보다 35% 신장했으며, 9월 으뜸효율 환급사업 종료 후에도 23%의 신장률을 기록했다. 또한 김치냉장고 1차 직매입 물량인 1000대를 모두 완판했다. 이에 롯데백화점은 김치냉장고 2 차 직매입 물량 1200대를 추가로 확보해 판매한다.

대표 품목으로 ‘위니아딤채 스탠드형 김치냉장고551L(CDQ57EVFLS)’ 437만원, ‘위니아딤채 스탠드형 330L(CDT33DVMAS)’ 237만원, ‘위니아딤채 뚜껑형 221L(CDL22EKSXS)’ 165만원에 판매한다. 사은행사로 스탠드형 모델 구매 고객에게 김치통세트를 증정한다.

또한, 혼수를 준비하는 고객을 위해 12일부터 25일까지 웨딩 위크를 진행한다. 명품·가전·가구 카테고리의 11대 웨딩 브랜드(삼성/LG/부쉐론/불가리/버버리/씰리 등)에서 구매한 금액을 두 배로 적립해주는 '더블마일리지 이벤트'를 연다. 또한, 매트리스 브랜드 ‘씰리’와 함께 호텔 숙박권과 구스 이불을 경품으로 증정하는 이벤트와 구매 금액대별 사은품을 증정하는 행사를 선보인다.

가을 이사혼수 시즌에 맞춰 12일부터 18일까지 대규모 리빙 페어도 준비했다. 본점에서는 가구, 홈패션, 주방, 식기 등 리빙 상품군이 총 동원된 '홈스타일 페어'를 잠실점에서는 '리빙 페어 혼수박람회'를 진행한다. 대표적으로는 에이스, 다우닝, 나뚜찌, 흙침대 등 브랜드 진열 상품 및 특가 상품을 10~40% 할인 판매하고, 가구 구매 시 금액대별 7.5% 상당의 롯데상품권을 증정하는 행사도 진행한다.

