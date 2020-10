부산은행, 골프장 캐디에 우대 대출 … 'SOLD-OUT' 이벤트

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] BNK부산은행은 12월말까지 협약이 체결된 골프장 소속 캐디를 대상으로 '캐디 우대대출 SOLD-OUT 이벤트'를 실시한다고 8일 밝혔다.

부산은행 캐디 우대대출은 근무기간과 신용평가사 추정 연소득에 따라 금융권 최고 수준인 최대 3000만원까지 지원되는 대출이다. 영업점 방문 없이 모바일로 간편하게 대출 취급이 가능하다.

이번 이벤트를 통해 부산은행은 업무협약이 체결된 21개 골프장 소속 캐디를 대상으로 총 대출한도 30억원 내에서 선착순 100명까지 대출 금리를 우대해 주기로 했다.

최저 연 5.27% 변동금리로 제공하던 대출 금리를 신용등급에 따라 최저 연 3.99%의 고정금리로 제공한다. 또한 캐디 고객의 금융 부담을 덜어 주기 위해 소득증빙이 어려워 2금융권에 보유중인 고금리 신용대출도 부산은행 대출로 대환이 가능하게 했다.

부산은행은 이벤트 기간 동안 캐디 우대대출을 받은 고객이 다른 캐디 고객을 소개해 대출이 이뤄지면, 양쪽 모두에게 2만원 상당의 스타벅스 쿠폰을 증정하는 이벤트도 실시한다.

'캐디 우대대출 SOLD-OUT 이벤트'는 모바일로 부산은행 홈페이지에 접속한 후 이벤트 페이지를 통해 신청 가능하다.

부산은행 손대진 여신영업본부장은 "매월 현금 수입이 발생하는 캐디 분들은 소득증빙이 어려워 은행권 금융지원이 어려웠던 숨은 우량고객이다. 금융권 최고 수준의 특별한 금융혜택을 지원해 거래활성화를 위해 노력하겠다" 고 전했다.

