정부 "의대생 국시 미응시 공백 최소화…재응시 불가 변함 없어"(상보)

복지부 "의료계 정부가 고통 분담 차원에서 감내해야"

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 의대생들의 의사 국가고시(국시) 미응시로 인한 향후 인력수급 부족에 대해 공백을 최소화 할 수 있도록 하겠다는 입장을 밝혔다.

이창준 보건복지부 보건의료정책관은 7일 중앙재난안전대책본부 정례브리핑에서 "의대생들의 대규모 국시 미응시로 공중보건의와 병원 인턴 부족이 예상되지만 불가피하게 발생할 수밖에 없는 문제"라면서 "의료계와 정부가 고통분담 차원에서 공백을 최소화할 수 있는 노력을 해야 될 것 같다"고 말했다.

이 정책관은 "공중보건의 부족 문제는 지역 차원의 공보의가 배치된 기간이나 시설을 검토·재배치해 의료공백이 최소화되도록 운용하는 방안을 검토 중"이라면서 "인턴 부족 문제는 다른 대체인력을 활용하면서 감내할 수밖에 없는 부분"이라고 언급했다. 이어 "앞으로 의료계와 관련 지방자치단체, 보건소 등과 협의해 합리적인 방안을 마련하도록 하겠다"고 말했다.

의대생들의 국시 재응시 관련 정부의 '불가' 입장도 기존과 달라진 게 없다고 설명했다.

일부 의대생이 지난 5일 청와대 국민청원 홈페이지에 사과 게시글을 올린 것과 관련해 이 정책관은 "청와대 게시글과 관련해 개인을 식별할 수 있는 자료나 정보가 없어 그 게시글을 누가 했는지 알 수 없는 상황"이라면서 "현재로서는 그런 조치로 국민들의 양해를 구할 수 있는 상황은 아니라고 판단하고 있다"고 밝혔다.

