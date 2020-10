[2020국감]최기영 장관 "코로나 백신 개발 국가가 끝까지 책임"

"코로나19 치료제·백신 개발, 범정부 지원위원회 중심으로 집중 지원"



[아시아경제 한진주 기자] 최기영 과학기술정보통신부 장관이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 치료제·백신 개발을 지원하고 디지털 뉴딜 정책을 적극 추진겠다고 밝혔다.

7일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 최 장관은 "코로나19의 종식을 위해서는 치료제·백신 개발이 필요하다"며 "치료제·백신 개발은 국가에서 끝까지 책임진다는 원칙을 가지고 지난 4월부터 운영 중인 범정부 지원위원회를 중심으로 집중 지원하고 있다"고 말했다.

최 장관은 "관계부처가 긴밀히 협력해 비임상·임상 연구개발 자금 지원, 국가 연구기관의 장비, 인력, 기술을 활용한 R&D 서비스 제공, 임상시험 신속 심사와 같은 규제개선을 진행하고 있다"며 "이러한 지원을 통해 치료제·백신이 조속히 확보될 수 있기를 기대한다"고 말했다.

최 장관은 "정부는 코로나19 위기를 산업 도약의 기회로 전환하고자 한다. 디지털 뉴딜을 통해 우리가 갖춘 세계 최고 수준의 ICT 인프라와 제조기술, 다양한 서비스 등의 강점을 살려 적극적으로 미래를 개척하고 선도해나가겠다"고 말했다.

이어 "디지털 뉴딜에 의한 정부투자가 마중물이 되어 민간 기업들의 투자가 촉진되고, 새로운 기업과 산업의 등장으로 이어져 지속가능한 대규모 일자리가 창출되는 선순환 구조를 만들고자 한다"고 설명했다.

최 장관은 "연구성과를 꾸준히 축적함으로써 새로운 미래의 위기에 대응할 수 있는 힘을 갖출 수 있는 과학기술 생태계를 만들겠다'며 "내년 1월1일부터 시행되는 국가연구개발혁신법을 통해 연구자들이 복잡한 규정을 일일이 찾아보지 않아도 연구에만 몰입할 수 있는 환경을 조성하고, 여러 기관에 산재한 연구지원 시스템을 통합함으로써 연구의 효율성을 높이겠다"고 말했다.

