'신세계인터내셔날 삼성카드' 나온다

신세계인터내셔날은 자사 패션, 뷰티, 라이프스타일 브랜드(일부 브랜드 제외) 상품을 구매하는 고객들에게 특별한 쇼핑 혜택을 제공하고자 이번 제휴 카드를 출시했다고 7일 밝혔다.

밀레니얼 세대의 구매력을 고려해 2만원 대의 낮은 연회비로 2~30대 젊은 고객의 진입 장벽을 낮췄다. 고객의 쇼핑 스타일과 선호도에 따라 온라인과 오프라인 어디에서나 서비스를 누릴 수 있도록 혜택을 설계해 적용했다.

신세계인터내셔날 삼성카드는 총 60여개 자사 브랜드의 신세계백화점 입점 매장과 전문점, 온라인몰 에스아이빌리지에서 제품 구매시 전월 이용금액에 따라 쿠폰 할인 5%에 결제일 10% 추가 할인 또는 주중 1%, 주말 2% 할인(월 최대 30만원 할인) 혜택을 제공한다.

패션의 경우 신세계인터내셔날이 수입·판매하는 아르마니, 메종 마르지엘라, 알렉산더왕, 폴 스미스 등 40여개의 해외 명품 브랜드부터 텐먼스, 보브, 지컷, 스튜디오 톰보이 등 국내 브랜드 구매 시 혜택을 받을 수 있다.

뷰티 혜택은 연작, 비디비치 등의 자체 브랜드와 산타 마리아 노벨라, 바이레도, 딥티크, 아워글래스 등 수입 브랜드에 모두 적용된다. 신세계인터내셔날의 라이프스타일 브랜드 자주는 에스아이빌리지와 로드숍 매장에서 상품 구매시 동일한 폭의 할인이 가능하다.

또한 신세계인터내셔날 삼성카드 회원이 되기만 하면 즉시 신세계인터내셔날 통합 멤버십의 플래티넘 등급이 부여돼 VIP 회원에 해당하는 혜택을 받게 된다.

신세계백화점 제휴 서비스도 제공된다. 신세계백화점 5% 전자할인쿠폰을 월 최대 6매 제공하며, 신세계백화점 무료주차권 월 2매, 신세계백화점 이용금액 1000원당 2신세계포인트 적립 등의 혜택도 받을 수 있다.

이 밖에 실생활 속에서 누릴 수 있는 다양한 혜택도 있다. 스타벅스 20% 할인 및 온라인 간편결제 시스템 사용시 할인, 해외 사용시 할인, 국내 공항 라운지 무료 이용 등이다.

신세계인터내셔날 마케팅 담당자는“향후 잠재적 충성 고객을 확보하기 위해 특별한 혜택의 신개념 프리미엄 카드를 출시했다”며 “특히 구매력이 높은 20~30대의 젊은 고객들을 겨냥한 다양한 맞춤 혜택과 서비스를 지속적으로 제공할 계획이다”라고 밝혔다.

