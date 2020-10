KOTRA, 코로나 이후 비대면 화상상담 '2만건' 돌파

[아시아경제 김혜원 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 코트라(KOTRA)가 실시한 비대면 화상 상담 횟수가 2만건을 돌파했다.

7일 KOTRA에 따르면 지난 2월 초 화상 상담 총력 지원 체제를 가동한 이래 일일 평균 121건의 상담이 진행됐다. 연간 2000건을 목표로 세웠는데 조기에 10배 이상 초과 달성했다. 전년 동기 대비로는 25배 늘었다. 코로나19 이후 8개월 동안 화상 상담에 참가한 해외 바이어 수는 9496개다. 국내 참가 기업은 6928개였다.

지역 집중 현상은 완화됐다. 3월 말 해외 바이어의 화상 상담 참가 지역은 중국, 서남아, 동남아·대양주가 전체의 72%를 차지했다. 해당 지역 비중은 6월 말 51%에 이어 현재 46%로 낮아졌다. 대신 미국과 유럽, 중남미, CIS 지역 바이어 비중이 늘고 있다.

품목은 영상 상담이 용이한 화장품, 미용기기, 생활용품, 식품 등 소비재가 많았다. KOTRA는 상담 품목을 다변화하기 위해 기업간거래(B2B) 수출 플랫폼 '바이코리아' 내에 산업별 온라인 전시장을 구축했다. 자동차부품관, 기계장비관, 의료기기관 등 산업별 온라인 전시장에는 현재 5588개 기업의 1만6572개 상품이 전시돼 있다.

이러한 노력에 힘입어 3월 말 전체 상담에서 65%를 차지한 소비재는 현재 45%로 비율이 낮아졌다. 자동차부품 및 기계부품 분야 상담이 3314건으로 전체 상담의 16%, 의료기기 분야가 2331건으로 12%를 차지했다.

성과로도 이어지고 있다. 현재 성약은 287건, 수출 성과는 6133만달러로 집계됐다. 전남 소재 L사는 스위스 취리히 무역관에서 유치한 바이어를 상대로 11만달러 규모 수출에 성공했다. 품목은 농업용 소형 다목적 전동 운반차다. L사는 "지난 2년 동안 샘플 발송 등 노력을 해왔고 화상 상담을 통해 마침내 성과를 냈다"면서 "특히 현지 무역관에서 직접 통역에 나서며 중간 소통을 지원한 것이 큰 도움이 됐다"고 말했다.

대구 소재 기능성화장품 제조사 T사는 미국 시카고 무역관이 주선한 화상 상담을 통해 340만달러어치 손세정제를 미국에 수출했다. T사는 "코로나19를 기회로 활용해 긴급히 손세정제 생산에 나섰다"며 "FDA 인증을 미리 받아놨고 바이어가 원하는 대로 맞춤 생산까지 가능했던 것이 주효했다"고 전했다.

플랜트 분야도 화상 상담을 활용하고 있다. A기업은 컨소시엄 형태로 아랍에미리트 매립가스·태양광 발전 프로젝트를 수주했다. A사는 "두바이 무역관에서 마련한 여섯 차례 화상 상담으로 프로젝트를 구체화하고 컨소시엄을 구성할 수 있었다"고 밝혔다.

KOTRA는 연말까지 전국에서 화상 상담회 사업을 407건 편성했다. 오는 19일부터는 1000개 기업이 참가하는 '디지털 붐업코리아'를 11월 말까지 연다.

또한 KOTRA는 한국무역협회와 처음으로 화상 상담 지원 협업을 시도한다. 두 기관은 11월 이후 열리는 화상 상담회에서 KOTRA 해외 무역관을 공동으로 활용해 더욱 많은 바이어를 유치할 예정이다.

권평오 KOTRA 사장은 "화상 상담의 성패는 결국 양질의 바이어를 얼마나 유치할 수 있느냐에 달렸다"며 "그동안 양적으로 바이어 유치를 확대했다면 앞으로는 질적 개선을 도모하기 위해 후속ㆍ심층 상담을 활성화하겠다"고 강조했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr