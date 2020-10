롯데免 명동본점, '올해의 시내면세점' 수상

제37회 프론티어 어워즈서 수상

인플루언서·소셜미디어 다양하게 활용

[아시아경제 차민영 기자] 롯데면세점 명동본점이 세계적인 관광·유통업계 시상식인 '2020 프론티어 어워즈'에서 '올해의 시내면세점'을 수상했다고 5일 밝혔다.

올해 37회를 맞은 프론티어 어워즈는 영국의 면세전문지 듀티프리뉴스인터내셔날(DFNI)에서 매년 주최하는 업계 최고 권위 어워즈로 공항·면세점·여행·관광 전문가들로 구성된 심사위원단이 지난 1년간 혁신·창조성을 통해 업계를 빛낸 브랜드를 선정한다.

롯데면세점 명동본점은 ▲업계 최대 규모의 VIP 라운지인 '스타 라운지'를 통한 다양한 고객 체험 이벤트 진행하고 ▲왕훙(중국 인플루언서) 라이브 페스티벌을 개최하며 ▲업계 최초의 미래형 뷰티 전문 매장 '스마트 스토어'를 오픈하는 등 차별화된 쇼핑 콘텐츠를 선보인 점을 긍정적으로 평가받았다.

심사위원단은 "롯데면세점 명동본점은 현 시대의 관광유통업체가 나아가야 할 방향성을 제시했다"며 "이를 위해 인플루언서, 소셜미디어, 스마트 쇼핑 등을 폭 넓게 활용한 점을 높이 평가했다"고 설명했다.

이갑 롯데면세점 대표는 "작년 롯데인터넷면세점이 수상한 데 이어 올해는 명동본점이 큰 상을 받게 돼 매우 영광"이라며 "다시 국내외 고객들에게 면세 쇼핑의 즐거움을 선사할 수 있는 날을 고대하며 면세산업의 재도약을 위해 계속해서 노력할 것"이라고 말했다.

한편, 롯데면세점 명동본점은 지난 5월 열린 '2020 프론티어 아시아퍼시픽 어워즈'에서 아시아·태평양 지역 올해의 시내면세점 타이틀을 획득한 바 있다. 글로벌 면세전문지 무디다빗리포트의 '2020 더 무디즈'에서도 참여 업체 중 최다 부문인 3개 부문을 수상했다.

