김원이 의원, 편의점 식품위생법 위반 최근 5년간 2.5배 증가

GS25 적발 1위 불명예, 전체 위반 건수의 36.8%



최근 5년간 총 1848건 위반행위 발생

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 최근 5년간 편의점 업체들의 식품위생법 위반이 많이 늘어난 것으로 드러났다. 편의점 브랜드별로는 GS25가 가장 많은 위반 건수를 기록했다.

더불어민주당 김원이 국회의원(전남 목포시)이 식품의약품안전처로부터 제출받은 ‘최근 5년간 편의점 브랜드별 식품위생법 위반현황’ 자료에 따르면 편의점 업체들의 식품위생법 위반은 지난 2016년 268건에서 2019년엔 670건으로 2.5배 증가했다.

최근 5년간 총 위반 건수는 1848건으로, GS25가 전체 위반 건수의 36.8%인 680건을 차지했으며, CU 559건(30.2%), 세븐일레븐 398건(21.5%) 등의 순이었다.

주요 위반 유형으로는 유통기한 경과 제품 보관 및 판매로 대표되는 ‘위생적 취급기준 위반’이 전체 위반 건수의 절반 이상인 942건(51.0%)이나 발생했다. 잠재적 위생 위협요인인 ‘위생교육 미이수’도 584건(31.6%) 발생해 그 뒤를 이었다.

식품위생법 위반 행위에 대해 대다수 편의점 업체들이 과태료 부과 처분을 받았지만, 편의점들의 식품위생법 위반 행위는 매년 많이 늘어나고 있어 위생 당국 및 편의점 본사들의 지속적인 교육과 점검이 필요해 보인다.

김원이 의원은 “1인 가구 증가와 코로나 19의 여파 등으로 편의점을 이용하는 고객들이 점점 늘어나면서 위생문제의 중요성도 함께 커지고 있다”면서 “편의점 식품 위생에 빈틈이 없도록 관리 당국 및 본사의 세심한 관리 및 지원이 필요하다”고 주문했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr