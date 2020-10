한국고용노동교육원 5일 출범…"노동인권 교육, 노사갈등 예방"

[아시아경제 김보경 기자] 고용노동교육을 전담하는 기관인 '한국고용노동교육원'이 5일 공식 출범한다.

고용노동부는 4일 보도자료를 통해 "한국고용노동교육원은 한국기술교육대학교 부속기관인 고용노동연수원을 독립시켜 설립된 것"이라며 "우리나라 고용노동교육 중심기관으로서의 역할을 담당하게 됐다"고 밝혔다.

교육원 출범은 늘어나는 고용노동교육 수요에 대응하고 근로자·사업주 및 일반국민에 대한 교육을 체계적으로 지원할 수 있는 기반을 마련한 것으로 평가된다.

교육과정 개발과 강사 양성 등 교육의 질을 높이는 한편 범정부적 협업 체계를 구축해 교육의 효과성을 제고할 것으로 기대된다.

교육원은 앞으로 노사관계 당사자, 고용노동 관련업무 종사자, 청소년과 같은 일반국민 등을 상대로 고용노동교육을 실시한다.

이를 통해 노동인권에 대한 인식을 폭을 넓히고 관련업무 종사자의 전문성을 높여 노사갈등을 예방하고 건전한 노사관계를 정립하는 데 기여한다는 방침이다.

신임 원장에는 노광표 한국노동사회연구소 소장이 선임됐다. 노광표 원장은 한국고용노사관계학회 부회장, 대통령직속 정책기획위원회 자문위원, 서울특별시 투자출연기관 노사정협의회 위원장 등의 이력을 가진 고용노동분야 전문가다.

노 원장은 "노동인권교육 등 기존 사업영역을 내실화하고 확대된 기능과 역할에 충실하도록 연구개발 기능을 강화하는 한편, 온-오프라인 교육 체계 확충 등 기반시설 강화에도 노력하겠다"고 밝혔다.

