천리안 2B호 해양위성영상 첫 공개…해양재난 대응·어장탐색에 활용

[아시아경제 김보경 기자] 5일 국립해양조사원 홈페이지를 통해 천리안위성 2B호의 표준 해양영상정보가 첫 공개된다.

천리안위성 2B호는 한반도를 포함한 동아시아 주변의 해양 및 대기 환경을 관측하기 위한 정지궤도 위성이다.

지난 2월 19일 남아메리카 기아나 우주센터에서 발사돼 약 8개월간 고품질 해양위성영상을 원활히 제공하기 위한 각종 시험 운영을 성공적으로 마쳤다. 현재는 고품질 대기환경 위성영상을 산출하기 위한 시험 운영을 진행 중이다.

천리안위성 1호 비해 성능이 향상된 해양탑재체를 장착하고 있는 천리안위성 2B호는 기존에는 관측할 수 없었던 해무, 저염분수 등 다양한 해양정보를 생산할 것으로 기대된다.

해양수산부는 국립해양조사원 홈페이지를 통해 국민들이 쉽게 볼 수 있도록 제작한 해양영상정보를 제공한다. 적조·유류 유출 등 해양재난을 대응하는 지자체 및 어장탐색 등 어업활동 지원·관리기관과 연구기관 등 다양한 곳에서 활용될 것으로 예상된다.

국립수산과학원, 국가기상위성센터, 국가환경위성센터 등 해양영상정보를 업무에 활용하는 기관에는 별도의 통신망을 통해 해양관측정보를 직접 제공할 계획이다.

내년에는 해양쓰레기의 광역적 분포, 괭생이모자반 이동경로 등 다양한 해양정보를 지도기반 서비스에 접목시키는 등 위성정보 활용서비스를 추가할 예정이다. 해양쓰레기 분포 등 26종의 산출물은 내년 1월부터 공개된다. 적조·유류오염 탐지 등 해양현안 대응을 위한 위성정보 서비스도 제공한다.

환경부와 국립환경과학원은 이달 말 천리안위성 2B호의 대기환경 관측 위성 영상을 첫 공개하고, 검증과정을 거쳐 내년부터 정식으로 서비스할 예정이다.

김영우 국립환경과학원 기후대기연구부장은 "최정상급의 대기환경 정보를 국민들에게 제공하고 대기환경 개선에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

세종=김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr