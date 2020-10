[아시아경제 조현의 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 전날 입원 당시 몸이 안 좋았지만 지금은 나아졌다면서 향후 며칠간이 진정한 시험이 될 것이라고 말했다.

그는 이날 자신의 트위터 계정에 올린 동영상에서 "병원에 도착했을 때 몸이 안 좋다고 느꼈으나 좋아지기 시작했다"며 이같이 밝혔다.

이어 "향후 며칠간 진정한 시험이 될 것으로 본다"면서 "앞으로 며칠 동안 어떻게 되는지 지켜볼 것"이라고 했다.

트럼프 대통령은 지난 2일 코로나19 확진 판정을 받고 같은 날 월터 리드 군 병원에 입원해 치료 중이다.

