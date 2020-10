장제원 "野에 차기대선 후보 없어…'김종인의 인물찾기'에만 시선집중"

[아시아경제 이지은 기자] 장제원 국민의힘 의원이 "야권에는 압도적으로 두각을 나타내는 차기 대선 후보가 없다"며 김종인 비상대책위원장의 '인물 찾기'에만 시선이 쏠리는 현실을 개탄했다.

장 의원은 2일 페이스북을 통해 "김 위원장이 점지하면, 국민들이 줄을 서는가"라고 반문하며 이같이 말했다.

그는 "추석을 맞아 각종 여론조사 결과가 발표되고 있지만 야권에서는 여전히 압도적으로 두각을 나타내는 차기 대선 후보가 없다"며 "언론의 관심은 온통 '김종인의 인물찾기'에 쏠려 있는 듯하다. 안타깝다 못해, 절망스럽다"고 말했다.

장 의원은 "정치판 백종원은 오간데 없고, 2~3명의 '꿈틀이'는 감감 무소식이고, 복안에 둔 초선들은 미동도 없으며, 40대 경제 전문가는 눈을 씻고 찾아봐도 없다"며 "무대를 만들고 판을 깔아, 국민을 심사위원석에 모셔야 할 비대위원장이 심사위원장석에 앉아 있다"고 말했다. 김 위원장이 과거 대통령 후보에 적합한 인물로 '백종원 같은 사람'을 언급한 것과, '꿈틀대는 사람이 있다'고 말한 것을 저격한 것이다.

김 위원장의 독주도 견제했다. 그는 "무대 중앙에 주인공이 아니라, 매니저가 서 있다. 배우들은 생얼인데, 매니저가 메이크업을 받고 있다"며 "카메라와 마이크에서 멀어져 있는 배우들이 어떻게 두각을 나타낼 수 있겠나"고 지적했다.

그는 "저처럼 비주류 정치인이 만든 무대에 왜 언론들이 큰 관심을 가질까, 그만큼 당이 차기 대선후보들을 위한 무대를 만들고 있지 않기 때문일 것"이라며 "KBS는 15년만에 영웅 나훈아를 컴백시켰고, TV조선은 이미자- 장윤정- 임영웅을 연결, 트롯의 계보를 잇게 만들었다. 모두 무대가 있어 가능했다"며 당이 차기 대선주자를 위한 무대 마련에 힘써야 한다고 강조했다.

장 의원은 "저는 김 위원장이 취임한 이후, 줄기차게 카메라와 마이크를 나눠야 한다고 주장해 왔다"며 "보수 야권의 존망이 걸린 보궐선거와 대통령 선거인데, 우리의 운명을 통째로 한 분에게 맡기고 있는 것은 아닌지 걱정된다"고 우려를 털어놨다.

