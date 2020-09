속보[아시아경제 김가연 기자] 북한 김정은 국무위원장이 노동당 정치국회의를 주재했지만, '공무원 피격사망' 사건에 대한 언급 없이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 비상방역사업 문제 등을 논의했다.

조선중앙통신은 30일 김 위원장이 전날 당중앙위원회 본부청사에서 정치국회의를 열고 "악성 비루스(코로나19)의 전파 위협을 막기 위한 사업에서 나타나는 일련의 부족점들을 지적했다"고 보도했다.

이어 "국가적인 비상방역사업을 보다 강도높이 시행할 데 대한 해당 문제들이 심도 있게 연구 토의됐다"고 덧붙였다.

이밖에 정치국은 다음 달 10일 당 창건 75주년을 맞아 진행한 당과 국가적 사업들과 재해 복구 문제에 대해 점검했고, '조직(인사) 문제'도 논의됐다.

