유진테크, SK하이닉스와 190억 규모 장비 공급 계약

[아시아경제 이민우 기자] 유진테크 유진테크 084370 | 코스닥 증권정보 현재가 28,100 전일대비 400 등락률 +1.44% 거래량 192,722 전일가 27,700 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 유진테크, 3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 7.01% ↑KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 1,500 등락률 +1.82% 거래량 4,478,226 전일가 82,500 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 코스피, 기관 매수세에 2320대 상승 마감코스피, 기관 '나홀로' 매수...2330선 등락추석 후 증시는…박스피 장세 뒤 '찬란한 가을' 올까 close 와 190억원 규모의 반도체 제조장비 공급계약을 체결했다고 29일 공시했다.

