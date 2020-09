함양군, ‘행복주택’ 입주자 모집

10월 23~30일 신청 접수 … 내년 1월 말 입주 예정



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 함양읍 교산리 241번지 일원에 건립한 행복주택 입주자를 모집한다. 신청자 접수는 오는 10월 23일부터 10월 30일까지다.

군은 입주자격과 신청방법 등 입주자 모집 공고문을 9월 29일 함양군 홈페이지에 게시한다.

이번에 모집하는 함양군 행복주택은 대학생 계층 10세대, 청년계층 70세대, 신혼부부·한부모가족 계층 80세대, 고령자 20세대, 주거급여수급자 20세대 총 200세대이다.

접수 기간은 2020년 10월 23일부터 10월 30일까지이고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태의 장기화로 우편·현장접수를 병행한다. 고령자 계층 등 우편접수가 힘들 경우 현장신청을 받는다.

당첨자 발표는 12월 28일 함양군 홈페이지를 통해 게시하고 계약은 2021년 1월 18일~20일까지 3일간 진행된다. 입주는 2021년 1월 말에 완료할 예정이다.

2018년 11월 착공해 2020년 9월 말 준공한 함양군 행복주택은 지하 1층, 지상 18층의 2개 동으로 이뤄진 임대아파트로 지하 79대, 지상 121대의 주차공간과 주민공동시설, 놀이터를 비롯한 무인택배함 등 주민 편의시설이 갖춰져 있다.

군 관계자는 “함양군 행복주택 입주가 완료되면 군민의 쾌적한 정주 환경 제공과 주거안정에 이바지하고 청년계층, 신혼부부 계층 등 젊은 층 인구 유입에도 효과가 있을 것으로 보인다”고 말했다.

행복주택 입주자 당첨은 선착순이 아니라 순위·배점에 의해 결정된다.

