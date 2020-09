코스피 2300선 회복…코스닥 3% 넘게 오르며 835선까지 상승

[아시아경제 오주연 기자] 28일 국내 증시는 지난주 급락에 대한 외국인과 기관의 반발 매수세 유입으로 상승 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 1.29% 오른 2308.08로 상승했다. 이경민 대신증권 연구원은 "국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 완화, 중국 공업이익 호조 등 긍정적인 소식 이어지며 지난주 급락에 따른 기관 반발 매수세가 유입되는 모습을 보였다"고 분석했다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 300 등락률 +0.52% 거래량 12,562,464 전일가 57,900 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 공정위원장, 삼성에 "2차이하 협력사까지 상생" 당부삼성 계열사 11곳, 협력사 5530곳과 공정거래 협약반발 매수세 유입에 코스피 2310, 코스닥지수 830선 close (0.52%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 298,500 전일대비 3,500 등락률 +1.19% 거래량 707,220 전일가 295,000 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 반발 매수세 유입에 코스피 2310, 코스닥지수 830선추석 전 '차익매물' 약세 예상 깨고 코스피 1%, 코스닥 2% 강세개인·외인 매수에 2300선 회복…코스닥 820선 위로 close (1.19%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 685,000 전일대비 10,000 등락률 +1.48% 거래량 58,898 전일가 675,000 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 반발 매수세 유입에 코스피 2310, 코스닥지수 830선추석 전 '차익매물' 약세 예상 깨고 코스피 1%, 코스닥 2% 강세개인·외인 매수에 2300선 회복…코스닥 820선 위로 close (1.48%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 175,500 전일대비 5,500 등락률 +3.24% 거래량 1,357,178 전일가 170,000 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 현대차, 고성능 레이싱카 '아반떼 N TCR' 세계 최초 공개반발 매수세 유입에 코스피 2310, 코스닥지수 830선현대차, 배터리 인재 영입…전고체 배터리 생산 개발 속도 close (3.24%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 369,000 전일대비 17,500 등락률 +4.98% 거래량 669,544 전일가 351,500 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 몸값 '10兆' 카카오페이 상장 착수…카카오 줄상장 본격화외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서카카오, 이시간 주가 +0.28%.... 최근 5일 개인 11만 9289주 순매수 close (4.98%) 등이 올랐고 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 82,500 전일대비 400 등락률 -0.48% 거래량 3,126,131 전일가 82,900 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 SK하이닉스, 최근 5일 개인 471만 1864주 순매도... 주가 8만 2400원(-0.6%)개인·외인 매수에 2300선 회복…코스닥 820선 위로외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서 close (-0.48%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 626,000 전일대비 1,000 등락률 -0.16% 거래량 356,225 전일가 627,000 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 LG화학, 최근 5일 외국인 39만 8413주 순매수... 주가 62만 9000원(+0.32%)에공단, 31개사와 '자발적 에너지효율목표제 시범사업' 협약(종합)LG화학, 유전성 비만 치료제 美 FDA 희귀의약품 지정 close (-0.16%), 셀트리온(-1.35%) 등은 하락했다.

수급별로는 개인과 외국인이 986억원, 625억원어치씩 내다팔았고 기관은 1500억원어치를 사들였다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 3.42% 오른 835.91을 기록했다.

시총 상위 종목 중 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 256,000 전일대비 11,900 등락률 +4.88% 거래량 755,289 전일가 244,100 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 반발 매수세 유입에 코스피 2310, 코스닥지수 830선추석 전 '차익매물' 약세 예상 깨고 코스피 1%, 코스닥 2% 강세개인·외인 매수에 2300선 회복…코스닥 820선 위로 close (4.88%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 103,600 전일대비 5,300 등락률 +5.39% 거래량 688,384 전일가 98,300 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 반발 매수세 유입에 코스피 2310, 코스닥지수 830선추석 전 '차익매물' 약세 예상 깨고 코스피 1%, 코스닥 2% 강세개인·외인 매수에 2300선 회복…코스닥 820선 위로 close (5.39%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 178,000 전일대비 10,400 등락률 +6.21% 거래량 319,267 전일가 167,600 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 반발 매수세 유입에 코스피 2310, 코스닥지수 830선개인·외인 매수에 2300선 회복…코스닥 820선 위로개인·기관 매수세에 코스피 상승세 유지 close (6.21%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 110,200 전일대비 6,900 등락률 +6.68% 거래량 1,783,616 전일가 103,300 2020.09.28 15:30 장마감 관련기사 반발 매수세 유입에 코스피 2310, 코스닥지수 830선셀트리온제약, 커뮤니티 활발... 주가 12.0%.셀트리온 3형제 합병 시동, 주가는 close (6.68%) 등이 상승했다.

서상영 키움증권 연구원은 "한국 증시는 미 증시 강세에 힘입어 상승 출발했으나 미국 정치 불확실성이 높아지며 매물 출회되는 경향을 보였다"며 "그렇지만 중국의 공업기업 이익이 전년 동월 비 19.1% 증가하는 등 실적 개선에 기대가 높아지자 상승폭 확대됐다"고 분석했다.

서 연구원은 "이는 10월 한국 기업들의 이익 개선 기대를 높인다는 점에서 밸류에이션 부담이 완화된 점이 긍정적인 영향"이라고 덧붙였다.

외국인이 선물을 순매수로 전환하는 등 수급적인 요인 또한 지수 상승을 견인했다고 설명했다.

서 연구원은 "대체로 한국 증시는 지난 주 급락에 따른 반발 매수세가 유입된 가운데 일부 호재성 재료로 상승한 것으로 추정된다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr