광주 광산구 덕림동 장애인복지시설 ‘애일의 집’ 방문

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 임종복)는 지난 25일 광산구 덕림동의 장애인복지시설인 애일의 집을 직접 찾아 봉사활동을 펼쳤다고 27일 밝혔다.

이번 방문은 추석 명절을 맞이해 따뜻한 온정을 나누고 코로나19 방역활동을 지원하기 위해 마련됐다.

이날 봉사활동은 코로나19 확산 방지를 위해 최소인원만 참여해 생필품을 전달하고 시설 안전점검과 방역활동을 실시했다.

애일의 집 관계자는 “바쁜 일정에도 불구하고 따뜻한 사랑과 관심을 가져 주셔서 진심으로 고맙다”고 말했다.

임종복 서장은 “비록 코로나19로 봉사활동 규모는 축소됐지만 우리 주변의 소외된 이웃들도 풍요롭고 즐거운 명절을 보낼 수 있도록 따뜻한 나눔 봉사활동을 이어가겠다”고 밝혔다.

