코로나19 산발 감염 지속

[아시아경제 박형수 기자] 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 집단감염이 전국 곳곳에서 일어나고 있다.

중앙방역대책본부(방대본)는 27일 낮 12시 기준으로 서울 도봉구 '예마루데이케어센터' 관련 확진자가 5명 늘어 총 24명이라고 밝혔다. 확진자 가운데 센터 이용자가 9명이고 센터 종사자 6명, 사우나 관련 5명, 가족 및 지인 4명 등이다.

동대문구 성경모임 사례 확진자도 3명 추가하면서 총 22명으로 늘었다. 첫 확진자를 비롯한 모임 참석자와 방문자가 각 5명이고, 그 외에 어린이집 종사자와 원생 4명, 가족·지인 8명이다.

강남구 '디와이디벨로먼트' 감염 관련 확진자도 6명 늘었다. 총 15명으로 증가했다.

관악구 '삼모스포렉스' 사우나와 관련해서도 접촉자를 조사하던 중 1명이 늘어 누적 확진자는 24명이 됐다.

서울에서는 신도림역에서 일하던 청소용역업체 소속 환경미화원 가운데 확진자가 늘고 있다. 신도림역사 관련 확진자가 총 9명으로 집계됐다. 좁은 휴게 공간에서 식사를 함께했던 것으로 조사됐다. 확진자 9명 가운데 종사자가 8명, 가족이 1명이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr