총 860km '경기 둘레길' 조성된다…15개 시·군 연결

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 외곽 총 860km를 연결하는 둘레길 조성이 본격 추진된다.

경기도와 경기관광공사는 도 외곽을 연결하는 총 860km, 60개 코스의 경기 둘레길 BI(Brand Identity)개발을 완료하고, 본격적인 둘레길 조성에 들어간다고 27일 밝혔다.

경기 둘레길은 도 경계에 있는 15개 시ㆍ군에서 운영 중인 '걷기 길'을 하나로 연결하는 사업이다.

각 시ㆍ군별로 조성돼 서로 단절돼 있던 '걷기 길'을 인접 지역 간 생태ㆍ문화ㆍ역사 등을 공유하면서 도민이 함께 걸을 수 있는 길로 조성하는 것으로 이재명 경기도지사의 공약사항이다.

이에 따라 도는 지난해 보행 안전성을 최우선으로 전체 노선을 선정하고 올 3월부터 6개월 간 '함께 걸어 하나 되는'이란 의미를 담은 경기 둘레길 브랜드를 개발했다.

대표 심벌은 도 외곽 둘레길 코스를 선으로 연결해 경기도 지형을 형상화해 경기도민의 자긍심을 높이고, 4개 권역(평화누리길, 숲길, 물길, 갯길)을 각각의 색깔로 지역적 특성을 부여했다.

디자인(안)은 디자인(상품) 출원ㆍ등록 후 시범구간 해당 시ㆍ군에 배포해 안내체계에 반영할 예정이다.

도와 경기관광공사는 올 연말까지 김포 등 6개 시ㆍ군에 걸친 344km의 시범구간을 완료하고 2021년까지 잔여 구간 둘레길 연결 사업을 진행한다.

이와 동시에 전용 앱과 웹사이트 개발도 추진해 쉬운 길 안내 및 관광지ㆍ숙박ㆍ음식점 등 다양한 관광 정보를 제공할 계획이다.

최용훈 도 관광과장은 "코로나19 이후 관광객의 접촉을 최소화하는 변화된 관광 트렌드에 맞춰 경기 둘레길을 대표 비대면 관광 상품으로 육성하겠다"면서 "이번에 개발된 경기 둘레길의 BI를 활용한 경기도 걷기 관광을 널리 알리고 전국을 대표하는 관광 브랜드로 발전시키겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr