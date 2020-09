왕이 중국 외교부장 내달 방일

[아시아경제 박형수 기자] 왕이 중국 외교담당 국무위원 겸 외교부장이 다음달 일본을 방문하기 위한 준비를 하고 있다.

27일 주요 외신 보도에 따르면 왕 국무위원이 이르면 내달 일본을 방문해 모테기 도시미쓰 외무상과 회담하는 방향으로 중국과 일본이 협의하고 있다.

앞서 스가 요시히데 일본 총리는 취임 9일 만인 지난 25일 시진핑 중국 국가주석과 첫 전화회담을 가졌다. 이어 왕 국무위원의 방일 소식이 전해지면서 중국과 일본이 협력 방안을 논의할 것이라는 추측이 나온다.

왕 국무위원은 일본을 방문해 스가 총리도 만날 것으로 예상하고 있다.

내달 초순에는 마이크 폼페이오 미국 국무장관도 방일해 스가 총리를 만날 예정이다.

미국과 중국 간 대립이 심화하는 상황에서 스가 총리가 미·중의 외교 수장과 차례로 회담할 것으로 보인다.

스가 총리는 미국과의 동맹을 유지하면서 중국과 의사소통을 계속하겠다는 외교노선을 표방하고 있다.

