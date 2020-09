[아시아경제 박형수 기자] 소연평도에서 북한군에 의해 사살된 공무원을 수색하는 과정에서 남측이 북측 영해를 침범하고 있다고 북한이 주장했다.

북한은 27일 조선중앙통신 보도를 통해 "우리는 남측이 새로운 긴장을 유발할 수 있는 서해 해상군사분계선 무단침범 행위를 즉시 중단할 것을 요구한다"고 밝혔다.

북한은 "남측 영해에서 그 어떤 수색작전을 하든 개의치 않는다"면서도 "우리 측 영해 침범은 절대로 간과할 수 없다"고 덧붙였다.

아울러 "서남해상과 서부해안 전 지역에서 수색을 조직하고, 조류를 타고 들어올 수 있는 시신을 습득하는 경우 관례대로 남측에 넘겨줄 절차와 방법까지 생각해두고 있다"고 주장했다.

그러면서 "남측의 행동은 또 다른 불미스러운 사건을 예고하게 하고 있다"고 강조했다.

