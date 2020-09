北 출신 태영호·지성호 "종전선언 운운할 땐가", "굴종적 저자세" 비판 쏟아내

태영호 "국제해사기구에 대북 규탄결의안 촉구해야"

지성호 "北, 자국민 넘어 우리 국민에 손 뻗쳐"

[아시아경제 임주형 기자] 북한 출신인 태영호·지성호 국민의힘 의원이 해양수산부 공무원 이모(47)씨가 북한군으로부터 피살당한 뒤 신체를 훼손당한 사건에 대한 정부 대응을 강하게 비판했다.

북한 외교관 출신인 태 의원은 25일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "해수부 소속 공무원이 피살되고 시신마저 불태워졌는데 정작 해수부는 안일하게 대응하고 있다"며 "즉시 국제해사기구에 (대북) 규탄결의안을 촉구해야 한다"고 주장했다.

이어 "북한도 이러한 일이 벌어졌으면 즉시 국제해사기구에 달려갔을 것"이라며 "자기 소속 직원이 죽었는데 해수부가 이런 식으로 대응하는 것은 이해할 수 없다"고 지적했다.

태 의원은 전날(24일)에도 '북한은 달라진 게 없다'는 취지로 주장하며 정부의 강경한 대응을 촉구한 바 있다.

이날 태 의원은 "국가 존재 이유는 국민의 생명과 재산을 지키는 데 있다. 지난 6월 우리 국민 재산인 남북공동연락사무소가 형체 없이 폭파됐는데 정부가 이에 대해 실효적인 조치를 취한 게 아무 것도 없다"며 "이번에는 우리 국민이 죽었다. 당연히 사건 조사 결과에 따라 책임자를 국제형사재판소에 고발해야 한다"고 말했다.

이어 "지금은 '종전선언' 운운할 때가 아니다"라며 "적을 바로 위에 두고 엄중한 안보 현실을 마주해 올바른 정책을 추진해야 할 때"라고 강조했다.

탈북민 출신인 같은 당 지 의원도 페이스북에 쓴 글에서 "북한의 인권침해가 북한 내부에서도 모자라 이제는 우리 국민에게까지 손을 뻗치고 있다"며 "2008년 고(故) 박왕자 씨 피격 사건에 이어 이번에는 국가 공무원에 직접적 위해를 가했다"라고 설명했다.

이어 "문재인 대통령께서 유엔총회 기조연설에서 한반도 종전선언을 재차 강조하는 중에 반인권적 행동을 자행했다"라며 "구애에 대한 화답이 바로 우리 국민 총살인가"라고 지적했다.

그러면서 "매 시각 벌어지는 북한의 인권침해 사안에 대해 정부가 제대로 목소리를 높여야 이런 일을 방지할 수 있을 것"이라며 "통일부 장관이 인권침해 문제는 뒤로 한채 남북협력만 강조하고 있으니 이런 일이 반복된다. 정부의 굴종적 저자세 대응에 국민의 안보불안이 가중되고 있다"고 강하게 비판했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr