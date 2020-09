네이버 공모전, 웹소설 부문 수상작 발표…총상금 15억

[아시아경제 부애리 기자] '2020 네이버웹툰·웹소설 지상 최대 공모전'의 웹소설 부문 당선작이 25일 공개됐다.

지상 최대 공모전 웹소설 부문은 로맨스, 로맨스판타지, 판타지, 현대판타지, 무협, 미스터리 장르로 나뉘어 열렸고 총 28개 작품이 선정됐다.

로맨스 부문에는 설우희 작가의 '또다시, 계약 부부', 로맨스판타지 부문에는 퍼젤 작가의 '집착 남주의 전 부인이 되었습니다', 판타지 부문에는 선운 작가의 '나 혼자 특성 빨로 무한 성장' 등이 대상을 받았다.

정선율 작가의 '신화급 귀속 아이템을 손에 넣었다'(현대판타지), 최자까7 작가의 '백씨세가 막내공자'(무협), 뉴럭이 작가의 '오야뉴: 멱살 한 번 잡힙시다'(미스터리) 등도 장르별 대상을 거머쥐었다.

대상 수상자에게는 각 5000만원의 상금이 수여되며, 웹소설을 원작으로 한 웹툰 및 오디오 드라마 제작 기회도 주어진다.

최우수상 6명은 각 3000만원, 우수상 16명은 각 1000만원의 상금을 받는다. 자세한 수상 결과는 지상 최대 공모전 홈페이지에서 확인할 수 있다.

올해 2회째인 지상 최대 공모전은 총상금 15억원 규모의 국내 최대 웹툰·웹소설 공모전이다.

웹툰 부문 2기도 접수 중이며, 10월4일까지 응모할 수 있다.

네이버웹소설의 박제연 리더는 "상금 외에도 웹툰화나 오디오 드라마 제작 등 다양한 특전이 주어지기에 앞으로도 지상최대공모전이 웹소설 작가를 꿈꾸는 이들에게 좋은 기회가 되길 바란다"고 밝혔다.

