여에 면담 요청한 최대집 "국시 기회를"…한정애 "형평성 고려해야"

[아시아경제 서소정 기자] 한정애 더불어민주당 정책위의장과 최대집 대한의사협회(의협) 회장이 24일 만나 의대생들의 의사 국가고시(국시) 실기시험 재응시 문제를 논의했으나 기존 입장차를 확인했다.

최 회장은 한 정책위의장에 면담을 신청해 의대생들이 국시에 응시할 수 있도록 노력해주길 당부했으나 한 정책위의장은 국가시험의 형평성·공정성을 고려할 사안이라고 답했다.

이날 최 회장은 “의대·의전원생들이 치열한 고민 끝에 국시 응시 의사 표명이라는 결정을 한 만큼, 국시를 치를 수 있도록 하는 정부의 전향적 조치가 필요하다”고 강조했다. 또 “의-여-정 합의의 주체들로 의협과 더불어민주당이 지난 4일 협약한 사항들을 이행해 나갈 수 있도록 한 정책위의장이 중간 조율 등 다방면으로 힘써주기를 기대한다”고 전했다.

이에 한 정책위의장은 추후 보건복지부와 관련 사안을 논의할 가능성은 있으나 아직 논의를 시작하지 않았다고 말했다.

이날 국회 의원회관에서 최 회장과 면담 후 기자들과 만난 한 정책위의장은 “이미 한두 번 정도 응시 기한을 늦추는 조치를 했는데도 거부한 것”이라며 “굉장히 안타까운 사태가 벌어진 것에 대해 유감”이라고 말했다. 이어 “국가시험이라는 게 다른 국가시험과 형평성에 문제도 있다”면서 "국민이 공정 문제로 국가시험을 바라보는 시각이 있어서 그것도 감안할 필요성이 있기 때문에 좀 시간을 두고 보자고 했다”고 밝혔다.

복지부와 논의하겠느냐는 질문에는 “자연스럽게 하게 되겠죠”라며 “아직 얘기를 해보지 않았다”고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr