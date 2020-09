원희룡 "文, 국민 처참한 죽음 후에도 아무 일 없었다는 듯 연설"

[아시아경제 이지은 기자] 원희룡 제주지사가 연평도 피격사건과 관련, 군 당국이 사건을 포착한 다음날 유엔 연설에서 '종전선언'을 한 문재인 대통령을 향해 "국민의 처참한 죽음 후에도 아무 일도 없었다는 듯 연설을 했다는 사실이 믿기지 않는다"며 비판했다.

원 지사는 24일 페이스북에서 연평도 피격사건에 대한 우리 정부의 대처가 "있을 수 없는 수준"이라며 이같이 말했다.

그는 "군 당국이 사건을 포착한 것이 22일 밤이라고 한다. 문 대통령은 그 다음날 유엔 연설에서 종전선언을 이야기했다"며 "국민의 처참한 죽음 후에도 아무 일도 없었다는 듯 연설을 했다는 사실이 믿기지 않는다"고 지적했다.

원 지사는 "북한의 도발과 만행은 강력하게 대응하지 않은 우리 정부의 책임도 크다"며 "개성공단 사무소 폭파도 유야무야 넘어가고 있다. 이번에도 그럴 것인가"라고 반문하기도 했다.

그는 "어느 나라가 비무장 외국인을 사살해서 시신까지 불태우나"며 "전쟁 중에도 비무장 민간인은 죽일 수 없도록 한 제네바 협약 위반이다. 현 정부에서 체결된 4·27 판문점 정상회담 공동선언, 9·19 군사 분야 부속 합의서를 명백히 위반한 것"이라고 지적했다.

원 지사는 "국가의 존재 이유는 국민의 생명과 재산을 최우선으로 보호하는 것"이라며 "정부의 강력한 대응을 요구한다. 북한으로부터 즉각적 사과, 책임자 처벌, 피해 배상, 재발방지 약속을 받아내야 한다"고 말했다.

