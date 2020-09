정부, 마약류 범죄 강력 대응…권역별 전문수사팀 신설

연말까지 '2021년 마약류 관리 종합대책' 마련

[아시아경제 이광호 기자]정부가 마약류 범죄에 강력 대응하기 위해 올해 4분기 집중단속을 실시하고, 관련 수사역량도 강화한다.

정부는 24일 정부서울청사에서 '마약류대책협의회'를 개최, 이 같은 내용을 포함한 2020년 마약류 관리 종합대책 이행상황 점검 및 불법 마약류 유통 근절방안을 논의했다.

우선 마약류 범죄 발생 동향을 분석해 ▲다크웹·가상통화 이용 마약류 사범 ▲의료용 마약류 사범 ▲양귀비·대마 밀경사범 ▲외국인 마약류 사범 ▲클럽 마약류 사범 등에 대한 맞춤형 집중단속을 다음달 31일까지 실시한다.

또 마약류 범죄 수사 조직과 인력을 확대해 서울청·경기남부청·경남청 등에 전문수사팀을 신설한다.

아울러 신종 마약류 사용 행태를 분석하고 그 결과에 따른 효과적 대응방안을 마련하기 위해 선진국형 조사분석(하수역학)을 추진한다.

마약류대책협의회 의장인 장상윤 국무조정실 사회조정실장은 "이날 회의에서 논의한 내용을 바탕으로 연말까지 2021년 마약류 관리 종합대책을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

특히 "최근 증가하고 있는 대마 등 불법 마약류의 유통에 대해서는 철저한 단속 및 사전 차단 노력을 포함한 특단의 대책을 마련하겠다"며 "우리나라가 더 이상 마약에서 안전한 나라가 아니라는 문제 인식을 토대로 마약류 관리에 철저를 기하겠다"고 강조했다.

