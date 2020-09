김종인 "대선 출마 관심 없다…굉장히 부질없는 생각"

야권 대권 주자에 대해 “너댓분 있다”

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 국민의힘 비대위원장은 24일 본인의 대선출마 여부와 관련해 "솔직히 얘기해서 관심없다"며 "사람들이 이러고 저러고 얘기를 많이 하는데 굉장히 부질없는 생각"이라고 밝혔다.

김 위원장은 이날 방송기자클럽 초청 토론회에서 "내가 나이가 지금 80세가 되는 사람인데 비대위원장으로서 하는 행동에 과연 그와 같은 걸 지향하는 분위기가 전혀 나타나지 않을 것"이라며 이같이 말했다.

김 위원장은 “비대위를 맡을 때 국민의힘을 변화시켜서 차기 집권이 가능할 정도로의 변화를 이룩한다고만 얘기했다”며 “그 다음에는 국민의힘 자체가 새 지도부를 꾸려서 가지 않겠느냐"고 밝혔다.

김 위원장은 야권의 대권 주자에 대해서는 "제가 특정인 이름은 거론하지 않겠지만 너댓분 계신 것만큼은 틀림없다"며 "그분들이 어떤 비전을 갖고 국민 앞에 나타날 것이냐는 게 아직 이루어지지 않았을 뿐"이라고 말했다.

