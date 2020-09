한전, 디지털 경영혁신대상 대통령상 수상

[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 19,900 전일대비 200 등락률 -1.00% 거래량 799,228 전일가 20,100 2020.09.24 09:45 장중(20분지연) 관련기사 에너지公, 24일 RE100 유튜브 설명회 개최대창솔루션, 국내 가스터빈 산업 활성화 사업 참여자! 정부에서 ‘그린뉴딜’ 사업에 총 4조원 규모 쏟아! close 은 24일 서울 중구 세종호텔에서 열린 '제20회 대한민국 디지털 경영혁신대상'에서 종합대상(대통령상)을 받았다고 밝혔다.

올해로 20회를 맞는 '대한민국 디지털 경영혁신대상'은 과학기술정보통신부가 주최하고 한국빅데이터학회가 주관한다.

디지털 전환을 통한 혁신성과 창출이 탁월한 기업과 기관을 선정해 시상한다.

전문가와 교수 심사위원회에서 1차 서류심사, 2차 프레젠테이션 심사를 거쳐 최종 선정한다.

한전은 디지털변환 추진전략 수립, 빅데이터 시스템 구축, 전력 인공지능(AI) 소프트웨어(SW) 개발 플랫폼(HUB-PoP) 개발, 전력데이터 공유센터 개소, 에너지마켓플레이스(EN:TER) 구축, 파워체크 모바일 서비스 등 디지털 변환 추진 성과를 인정받았다.

한전 관계자는 "이번 수상으로 디지털변환 기술력과 혁신성을 입증했다"며 "이를 토대로 에너지플랫폼 및 디지털 솔루션 사업추진을 가속화할 계획"이라고 말했다.

이어 "에너지 및 전력데이터 생태계 조성과 활성화에도 지속적으로 기여할 예정"이라고 덧붙였다.

