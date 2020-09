文대통령, 이번엔 봉준호 챙겼다…"타임지 100인 축하"

SNS메시지 "정은경·봉준호, 우리 국민께 위로와 용기 되길"

靑, 앞서 정은경 선정 발표하며 "한국인 유일" 봉준호 빠뜨려

문재인 대통령은 23일 정은경 질병관리청장과 봉준호 영화감독이 미국 시사주간지 타임지가 선정하는 '2020 세계에서 가장 영향력 있는 100인'에 선정된 것에 대해 "두 사람의 선정이 힘든 시기를 이겨내고 있는 국민들에게 위로와 용기가 되기를 바란다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 SNS 메시지를 통해 "타임(TIME)도 우리 국민들의 생각과 다르지 않았다"면서 이같이 밝혔다.

이날 오전 청와대는 정 청장의 선정 소식을 전하며 "한국인 유일"이라면서 봉 감독을 빠뜨렸으나, 이번 SNS메시지에서는 정 청장과 봉 감독이 나란히 언급됐다.

문 대통령은 "정은경 청장의 성실성은 세계 곳곳에서 코로나에 맞서고 있는 수많은 '정은경'들에게 영감을 주었다"고 적었다. 이어 "'기생충'에서 보여준 봉준호 감독의 상상력과 감수성은 국민들에게 큰 자부심이 되었다"고 덧붙였다.

한편 이날 오전 청와대는 정 청장이 타임지 100인에 선정됐다는 소식을 전하며 "이번 선정은 K방역이 전 세계가 본받아야 할 모범으로 인정받았다는 점을 확인해준 데에 의미가 있다"고 했다.

청와대는 이 소식을 발표하면서 "정 청장은 한국인으로 유일하게 선정됐다"고 알렸으나, 타임지의 해당 기사가 공개되자 영화 '기생충'의 봉준호 감독 역시 포함돼 있다는 사실이 뒤늦게 드러났다. 청와대가 K-방역 홍보에 매몰돼 신중하지 못한 발표를 했다는 비판이 제기됐다.

이에 청와대는 "이틀 전 타임지에 확인한 결과 정 청장이 유일한 한국인이라는 최종 답변을 받았고, 타임지가 100인 명단을 공개하지 않아 청와대 측에서는 확인할 방법이 없었다"고 해명했다.

그러면서 "'리더스' 부문에서는 정 청장이 유일한 한국인이 맞으며, 봉 감독은 '아티스트' 부분에 포함돼 있다. 청와대 역시 이를 타임지 기사를 보고 알았다"며 "봉 감독이 선정된 것은 매우 기쁜 소식이며, 축하의 말씀을 전한다"고 밝혔다.

