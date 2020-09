軍 "소연평도 인근서 어업지도선 공무원 실종, 北해역서 발견 정황"

군 당국, 북측에 해당 사실 확인 등 조치 예정…"정밀 분석 중"

[아시아경제 임철영 기자] 21일 서해 소연평도 인근에서 어선을 단속하기 위해 어업지도선에 승선했던 공무원이 실종됐다고 국방부가 23일 밝혔다. 실종 공무원이 북한 해역에서 발견된 정황이 포착돼 군 당국이 분석에 나섰다.

국방부는 이날 지난 21일 오후 12시51분 소연평도 남방 1.2마일(2km) 해상에서 해양수산부 소속 어업지도선 선원 1명이 실종됐다고 신고가 해양경찰에 접수됐다고 밝혔다.

실종 하루만인 22일 실종 공무원이 북한 해역에서 발견된 정황이 포착되면서 군 당국이 정밀 분석에 나섰다.

국방부는 "22일 오후 실종자가 북한 해역에서 발견된 정황이 포착돼 정밀 분석 중"이라며 실종 경위, 경로 조사 등을 포함해 북측에 관련 사실을 확인하는 등 필요한 조치를 취해나갈 예정이라고 설명했다.

파악된 실종자는 47세 A씨로 목포 소재 서해어업지도관리단 소속 해양수산서기로 실종 직전 어업지도선에 승선해 업무를 수행중이었던 것으로 알려졌다.

군 당국에 따르면 실종 당일인 21일 오전 11시30분 A씨가 보이지 않아 동승한 선원들이 어업지도선 내부를 수색했으나 선상에서 신발만 발견되고 실종자는 찾지 못해 해양경찰에 신고한 것으로 파악됐다.

