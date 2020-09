원인철 합참의장, 남영신 육군참모총장 등 신고식…文대통령 삼정검 수치 부여, 꽃다발 전달

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 23일 청와대에서 원인철 합동참모의장 등 군 장성에 대한 진급·보직 신고식을 진행했다.

이날 청와대 신고식에 참여한 군장성은 원인철 합참의장을 비롯해 남영신 육군참모총장, 이성용 공군참모총장, 김승겸 연합사 부사령관, 김정수 육군 2작전사령관, 안준석 지상작전사령관 등이다.

문 대통령은 군 장성과 배우자 등에게 축하 인사를 전하면서 '삼정검' 수치를 부여했다. 배우자는 꽃다발을 받았고 이후 기념 촬영을 진행했다.

꽃다발은 국민 신뢰를 받고 빈틈없는 국방을 당부한다는 의미에서 말채나무, 아스타, 난 등으로 구성했다.

