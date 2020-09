경기도교육청안전교육관 24일 개관

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도의 첫 안전체험시설인 '경기도교육청안전교육관'이 24일 개관한다.

경기교육청은 이날 유튜브 '경기도교육청TV'를 통해 온라인으로 경기도교육청안전교육관 개관식을 생중계한다고 밝혔다.

안전교육관은 양주시 광적면 생활체육공원 안 부지 1만6574㎡에 총 사업비 261억원이 투입돼 연면적 7616㎡, 지상 3층 규모로 지어졌다.

안전교육관은 일상안전, 교통안전, 야외안전, 학생안전, 응급, 미래안전 등 분야별 체험이 가능하다. 도내 학생과 교직원, 가족 단위 등 누구나 안전체험을 신청할 수 있다.

경기교육청은 안전교육관 본격 운영 시점은 코로나19 상황을 고려해 정하기로 했다.

조성래 경기교육청안전교육관장은 "안전교육관은 최첨단 시설과 최신 안전 아이템을 갖춘 경기도 최초 종합안전 시설로 안전교육의 핵심역할을 할 것"이라며 "체험중심 안전교육으로 위기 대처능력이 늘고 안전한 생활이 습관화될 것"이라고 설명했다.

