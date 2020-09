코스피, 2% 이상 내리며 2330선 마감… 코스닥 840선

[아시아경제 구은모 기자] 코스피가 기관과 외국인의 동반 순매도에 2% 이상 내리며 2330선으로 장을 마쳤다. 코스닥 지수 역시 3% 가까이 떨어지며 840선까지 밀리며 마감했다.

22일 코스피는 전일 대비 56.80포인트(2.38%) 하락한 2332.59로 마감했다. 이날 하락 출발한 코스피는 장중 반등 없이 꾸준히 하락 폭을 키우며 2330선까지 물러나며 하루를 마쳤다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관과 외국인 투자자가 각각 7691억원, 2321억원 순매도하며 지수 하락을 주도했고, 개인 투자자는 9919억원 순매수하며 매도 물량을 받아냈다.

업종별로는 상승 업종 없이 의약품(-3.81%), 운수창고(-3.72%), 운송장비(-3.46%), 섬유,의복(-3.25%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들 중에선 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 46,300 전일대비 2,150 등락률 -4.44% 거래량 2,500,094 전일가 48,450 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세"아세안서 일본차 잡는다"…현대기아차, 하반기 신차 7종 출시 close (-4.44%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 81,300 전일대비 3,200 등락률 -3.79% 거래량 4,091,025 전일가 84,500 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓삼성도 투자한 핵심반도체! 1000원>10000원대↑↑상용화 추진 직전 기업!한국산 '불화수소' 품질평가.. 일본 '독점' 깬다 close (-3.79%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 268,000 전일대비 10,500 등락률 -3.77% 거래량 1,321,731 전일가 278,500 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓산업장관, 터키에 한국판뉴딜 연계 '그린·디지털 협력' 제시1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져 close (-3.77%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 234,000 전일대비 8,500 등락률 -3.51% 거래량 407,854 전일가 242,500 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세[주간HOT종목] 현대모비스, 4분기 기대감↑…외국인 순매수세코스피, 외인·기관 순매수에 5일 만에 2400선 회복 close (-3.51%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 353,000 전일대비 11,500 등락률 -3.16% 거래량 875,082 전일가 364,500 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓U+카카오내비 'AR길안내', 노트20 등 11개 단말서 쓴다1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져 close (-3.16%) 등 대부분이 내렸다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 639,000 전일대비 12,000 등락률 +1.91% 거래량 1,194,070 전일가 627,000 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓쉿, 조용히 보세요, 렘데시비르 이후 렌질루맙 줄上 기대! 종목확인하세요!코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세 close (1.91%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 446,500 전일대비 500 등락률 +0.11% 거래량 437,445 전일가 446,000 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세삼성SDI, 최근 5일 기관 12만 7430주 순매수... 주가 44만 8000원(-1.1%)'풀꽃' 나태주 시인 "마스크는 너와 나, 배려의 합작품" close (0.11%) 등은 올랐다.

이날 코스피 시장에서는 상한가를 기록한 1종목을 포함해 80종목이 올랐고, 하한가를 기록한 2종목을 포함해 816종목은 내렸다. 13종목은 보합을 기록했다.

코스닥 지수도 3% 가까이 내리며 이틀 연속 하락 마감했다. 이날 상승 출발한 코스닥 지수는 이내 하락 전환한 이후 코스피와 마찬가지로 장중 하락세를 유지하다 전 거래일 대비 24.27포인트(2.80%) 내린 842.72로 마감했다.

거래 주체별 매매 동향을 보면 기관 투자자가 1641억원 순매도한 반면 개인과 외국인 투자가는 각각 1451억원, 305억원 순매도했다.

업종별로는 운송장비,부품(-5.52%), 정보기기(-4.27%), 방송서비스(-3.83%), 금속(-3.51%) 등은 내렸다.

시가총액 상위 종목들은 대부분 내렸다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 110,500 전일대비 9,800 등락률 -8.15% 거래량 1,638,512 전일가 120,300 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비, 최근 5일 개인 11만 7654주 순매수... 주가 11만 1700원(-7.15%)코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세 close (-8.15%)가 10% 가까이 하락했고, 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 59,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 59,500 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓카카오게임즈, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.87%코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세 close (-6.22%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,100 전일대비 7,700 등락률 -5.32% 거래량 188,999 전일가 144,800 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세코스피, 2400선 근처서 등락 반복…"상승 모멘텀 부재 속 하단은 지지"코스피, 오후 들어 소폭 등락 반복하며 보합…코스닥 0.09% 하락 close (-5.32%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 156,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 156,500 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓제넥신, 외국인 5만 7278주 순매수… 주가 -1.02%코스피·코스닥, 장 초반 개인 순매도에 내리며 이틀 연속 하락세 close (-4.79%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 110,500 전일대비 5,400 등락률 -4.66% 거래량 477,331 전일가 115,900 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 코스피 소폭 하락…2400대는 유지셀트리온제약, 주가 11만 7500원.. 전일대비 -2.33%코스피, 2400선 근처서 등락 반복…"상승 모멘텀 부재 속 하단은 지지" close (-4.66%) 등도 상대적으로 하락 폭이 컸다. 반면 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 269,000 전일대비 9,000 등락률 +3.46% 거래량 1,290,108 전일가 260,000 2020.09.22 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후에도 하락세 이어지며 2340선… 코스닥 2% 이상↓씨젠, 이시간 주가 -1.14%.... 최근 5일 기관 8만 7295주 순매수코스피, 오후 들어 소폭 등락 반복하며 보합…코스닥 0.09% 하락 close (3.46%) 시총 20위 이내 종목 중 유일하게 상승했다.

이날 코스닥시장에서는 상한가를 기록한 7종목을 포함해 187종목이 올랐고, 하한가 종목 없이 1134종목은 내렸다. 44종목은 보합을 기록했다.

