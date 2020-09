수원시, 예술인에 '2차 재난지원금' 지급한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 코로나19로 활동에 어려움을 겪고 있는 지역 문화ㆍ예술인들에게 2차 긴급재난지원금을 지급한다.

수원시는 지난 5~6월 긴급재난지원금을 받은 문화ㆍ예술인을 대상으로 지원 자격 요건을 확인한 뒤 추석 연휴 전 2차 지원금을 지급할 계획이라고 22일 밝혔다. 지원금은 1인 가구 30만원, 2인이상 가구 50만원으로 1차 지급 당시 금액과 동일하다.

신규 문화ㆍ예술인은 이달 28일부터 다음 달 16일까지 신청해야 한다. 시는 거주 여부ㆍ예술인 활동 증빙ㆍ소득 기준 등을 확인하고, 대상자를 선정해 다음 달 29일 최종 지급 대상자를 발표한다.

신규 신청자는 가구원 소득이 중위소득 150% 이하이면 가능하다.

지원금 지급 공고는 수원문화재단 홈페이지(https://www.swcf.or.kr) '지원사업 공고'에서 볼 수 있다.

시 관계자는 "코로나19 사태가 진정될 때까지 대면 활동을 전제로 하는 문화예술 활동은 하기 쉽지 않을 것"이라며 "수원지역 예술인들이 자긍심을 잃지 않고 문화예술 활동을 지속할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

시는 두 차례에 걸쳐 코로나19 사태로 어려움을 겪는 문화ㆍ예술인 246가구에 지원금을 지급했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr