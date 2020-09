LG유플러스, 프랑스車 푸조·DS에 커넥티드카 기술 도입

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,700 전일대비 150 등락률 -1.27% 거래량 2,365,898 전일가 11,850 2020.09.18 15:30 장마감 관련기사 LGU+, 구글 클라우드와 5G MEC 협력 맞손아이돌Live, 드림캐쳐 '온택트 덕력검증소' 22일 첫 선 강남에 생긴 '틈'…하현회 부회장 "랜드마크로 만들라" close 는 프랑스 자동차 브랜드 푸조, DS 오토모빌 공식 수입원인 한불모터스와 양해각서(MOU)를 체결하고 커넥티드카 통신 및 인포테인먼트 분야에서 협력한다고 20일 밝혔다.

두 회사는 21일 출시 예정인 DS의 전기차 'DS 3 크로스백 E-텐스' 모델부터 커넥티드카 서비스를 도입한다. 푸조·DS 브랜드 차량에 커넥티드카 기술이 도입되기는 글로벌 시장을 통틀어 이번이 처음이다.

커넥티드카 구매 고객들은 LG유플러스 통신 서비스를 통해 실시간 교통정보, 자동 업데이트를 기반으로 하는 내비게이션을 이용할 수 있다.

도입을 앞둔 음성 인식 서비스를 통해 내비게이션 뿐만 아니라 전화·날씨·문자 확인, 실시간으로 전기차 충전이 가능한 충전소 안내, 스트리밍 음악과 같은 인포테인먼트, 홈사물인터넷(IoT) 연계 서비스 등도 사용할 수 있다. LG유플러스는 향후 차량 'e-Call(Emergency Call, 긴급구난체계)'이 국내 법제화되면 이 시스템도 차량에 적용할 예정이다.

박성율 LG유플러스 기업영업2그룹장 상무는 "이번 제휴는 국내 대형 수입차 유통회사를 통해 당사의 커넥티드카 서비스 경로를 다양화 했다는 점에서 큰 의미를 지닌다"며 "양질의 통신·콘텐츠·서비스를 제공해 커넥티드카 시장이 꾸준히 확대될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

동근태 한불모터스 영업기획 상무는 "푸조와 DS 고객들에게 수입 자동차 업계 최고 수준의 EV 커넥티드 서비스를 제공할 수 있게 됐다"고 기대했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr