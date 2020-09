[종합]DJ 비서 김한정 "김홍걸, 피할 수 있는 소나기 아냐"…與는 윤리감찰단 회부

"김홍걸 옹호 못하는 상황 한탄…결단 내려야"

[아시아경제 임주형 기자] 고(故) 김대중 전 대통령의 3남 김홍걸 더불어민주당 의원이 당내 선출직 공직자의 부정부패 등 문제를 다루는 조직인 '윤리감찰단'에 조사대상으로 회부된 가운데, 김 전 대통령의 비서관 출신인 김한정 민주당 의원이 "결단을 내리길 바란다"고 촉구했다.

김 의원은 18일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "지금 김홍걸 의원이 처한 사정에 대해 변호하고 옹호할 수 없는 상황이 한탄스럽다. 집을 여러 채 구입했는데 납득할 설명을 못하고 있다"며 "기다리면 피할 수 있는 소나기가 아니다"라고 이같이 말했다.

김 의원은 이날 김대중 정부 시절 이른바 '홍삼 트리오' 사건에 대해 언급한 한 매체 칼럼을 공유하기도 했다. 이 칼럼에는 사건 당시 청와대 핵심관계자가 해외에 있던 김홍걸 의원을 비밀리에 찾아가 뇌물을 받은 내용을 실토하게 했다는 일화가 언급됐다.

해당 사건은 김 전 대통령 임기 말 김홍걸 의원을 포함한 세 아들이 불법 뇌물 자금을 수수한 혐의로 구속기소된 사건이다. 김홍걸 의원은 지난 2002년 재판에서 집행유예를 선고받은 바 있다.

이에 대해 김 의원은 "여기 나오는 청와대 핵심관계자는 바로 저"라며 "폭로가 터져 나왔고 김 대통령은 당시 제1부속실장으로 곁을 지키던 제게 미국에 머무르고 있는 3남 홍걸씨를 만나보고 오라고 명하셨다"고 설명했다.

이어 "홍걸 씨는 '액수는 차이가 있지만 수차례 돈을 받은 것은 사실이다. 청탁을 들어준 일은 없다고 했다'고 했다"며 "바로 돌아와 보고드렸을 때 대통령님의 낙담과 충격의 모습을 아직도 잊지 못한다. 속이 타던 여사님은 눈물을 보였다"고 했다.

그러면서 "가장 곤혹스러운 일은 김대중 대통령님과 이희호 여사님을 존경하고 따르던 많은 분의 실망과 원망"이라고 지적했다.

한편 김홍걸 의원은 최근 허위 재산신고 등 여러 의혹에 휩싸인 상태다.

앞서 제 21대 총선에서 더불어시민당 후보로 나서서 당선된 김홍걸 의원은 후보 재산신고 당시 아파트 분양권 1채(지난 2월 기준 시세 12억3500만원)를 누락해 4주택을 3주택으로 신고한 사실이 알려져 논란이 불거졌다.

또 다주택을 정리한다며 서울 강남구 일원동 아파트를 처분했다고 밝혔지만, 처분 방법이 차남에게 증여한 방식이라 논란이 일기도 했다.

정부로부터 대북정책 관련 정보를 보고받을 수 있는 국회 외교통상위원회 소속이면서 남북경협 테마주로 묶인 주식을 대량 보유한 사실이 알려지면서 도마 위에 오르기도 했다. 현행 공직자윤리법에 따르면 국회의원 등 1급 이상 재산공개 대상자는 보유한 주식 가치가 3000만원을 초과하면 매각 또는 백지신탁하거나, 이해당사자가 직무관련성이 없다고 판단하면 인사혁신처 주식 백지신탁위원회에 직무관련성 심사를 청구해야 한다.

다만 김홍걸 의원 측은 재산신고 누락 의혹에 대해선 "본인이 재산 관리를 직접 하지 않아서 분양권 존재 자체를 몰랐고, 신고 대상인지도 몰랐다"고 해명했다.

보유한 주식에 대해 직무관련성 심사를 받지 않았다는 지적에는 "국회 감사관실에 자료를 제출했다"며 "이해 충돌에 걸리는 부분이 있으면 주식을 처분할 것"이라고 밝혔다.

한편 민주당은 김홍걸 의원을 윤리감찰단에 조사 대상으로 회부한 상태다. 최인호 민주당 수석대변인은 지난 16일 당 최고위원회의 후 브리핑에서 "감찰단은 지위 고하에 관계 없이 제기된 모든 의혹에 대해 철저히 조사하고 그 결과를 보고할 것"이라며 "강도 높은 조사가 진행될 것이다"라고 말했다.

