'야간 언택트'로 신차 실물 직접 확인…현대차, 송파대로 전시장 개소

[아시아경제 성기호 기자] 현대자동차가 '야간 언택트 전시' 등 새로운 고객 경험을 제공하기 위한 고객 맞춤형 전시장을 열었다.

현대차는 차량 구매 상담 및 브랜드 경험을 맞춤형으로 제공하는 ‘현대자동차 송파대로 전시장’을 개소했다고 18일 밝혔다.

송파대로 전시장은 기존 송파대로 지점을 신축해 지상 4층 연면적 1461㎡(442평) 공간에 총 8대의 전시차와 전 차종 컬러칩 및 다양한 콘텐츠를 제공하게 된다.

현대차는 완성도 높은 상품 경험 제공을 위해 '컨시어지'를 통한 새로운 고객응대 방식을 적용했다. 이를 통해 고객은 편의에 따라 전문 카마스터의 응대나 자유로운 비대면 경험을 선택할 수 있다.

또한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 시대에 맞춰 응대 직원과 대면 없이 전시 차량 관람이 가능하고, 일상 시간 종료 후에도 자유롭게 전시장을 방문할 수 있도록 22시까지 '야간 언택트 전시장'도 운영한다.

현대자동차는 판매 전시장에서의 고객 만족도 향상을 위해 다양한 고객 경험 콘텐츠를 개발하고 있다. ‘송파대로 전시장’은 미래 고객 경험 콘텐츠를 운영하고 인사이트를 발굴하는 실험 공간으로 운영될 계획이다.

현대자동차 관계자는 “송파대로 전시장 개소로 서울 송파·강동권에서 가장 고급스럽고 미래 지향적인 고객 경험을 제공할 수 있는 환경을 갖추게 됐다”며, “현대자동차가 지향하는 미래 판매 전시장의 모습을 가장 먼저 경험할 수 있는 전시장으로서 역할을 수행할 것”이라며 기대감을 높였다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr