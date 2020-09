본격 시동 건 日스가 내각…코로나 수습·규제개혁 강조

[아시아경제 정현진 기자] 스가 요시히데 일본 내각이 17일 본격 시동을 걸었다.

NHK방송 등에 따르면 전날 일본 국회에서 차기 총리로 선출된 스가 총리는 이날 오전 총리관저로 들어가면서 기자단에 "몸이 긴장되는 기분"이라며 "국민을 위해 일하는 내각을 스타트해 확실히 성과를 올려 국민의 기대에 부응하고 싶다"고 말했다.

스가 총리는 전날 오후 가토 가쓰노부 관방장관을 통해 새 내각에 참여하는 각료의 명단을 발표했고, 밤에는 첫 각의(국무회의)를 진행했다. 같은 날 열린 기자회견에서는 아베 전 내각의 정책을 계승한다면서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)와 사회경제 활동의 양립을 목표로 하고 규제 개혁과 디지털화를 집중적으로 추진하겠다고 밝혔다.

스가 총리는 새로 기용한 고노 다로 행정개혁 담당상에 국민의 의견을 참고해 실태에 맞지 않는 규제에 대한 정보를 모을 수 있는 구조를 만들라고 지시했다. 이에 고노 행정개혁 담당상은 이날 기자들을 만나 "지금까지 행정개혁은 비용을 삭감하는 식이었지만 이번에는 국민이나 사회가 볼 때 새로운 가치가 생기는 규제개혁을 중심으로 해가지 않으면 안된다"고 말했다.

가토 가쓰노부 신임 관방장관은 첫 정례브리핑에서 스가 내각의 정권 운영에 대해 "국민에게 행정서비스가 도착하고 있는 지를 체크해 이상한 것이 있으면 확실히 시정해나가겠다"면서 수직적 행정을 타파하겠다는 의지를 드러냈다.

스가 총리는 이날 오후 국회에서 열리는 임시국회 개회식에 참석한다. 전날 소집된 임시국회(16~18일)에서 스가 총리는 중의원과 참의원에서 모두 과반수 국회의원의 표를 받아 총리로 선출됐다.

