뷰티 브랜드의 새로운 뮤즈들! 에스티로더 X 임윤아, 비오템 X 한소희, 유세린 X 이연희

[컬처&라이프부 최정화 기자] 코스메틱 업계가 새 시즌인 2020 FW를 맞아 브랜드를 대표하는 새 뮤즈를 발탁했다. 에스티로더는 우아하면서도 청순한 분위기의 배우 임윤아를, 비오템은 당당하고 건강한 매력을 가진 배우 한소희를, 유세린은 깨끗하고 건강한 피부가 돋보이는 세련된 이미지의 배우 이연희를 각각 브랜드의 공식 모델로 선정했다.

임윤아, ‘에스티 로더’ 새로운 뮤즈로 발탁

가수 겸 배우 임윤아가 ‘에스티 로더’ 브랜드 모델로 발탁됐다.

공개된 화보와 스케치 컷에서 임윤아는 우아하면서도 청순한 비주얼과 함께 여성스러우면서도 성숙한 분위기를 연출했다.

고급스러운 무드의 매혹적인 여신 자태로 반전 매력을 뽐낸 임윤아는 그윽한 눈빛과 도회적인 표정의 모습도 눈길을 끈다.

특히 어떤 각도에서도 결점 없이 빛나는 임윤아의 피부가 보는 이들의 시선을 압도했다.

한소희, '비오템' 새로운 뮤즈로 발탁

글로벌 스킨케어 전문 브랜드 비오템(BIOTHERM)이 배우 한소희를 새 모델로 발탁했다.

공개된 영상과 사진 속에 한소희는 스킨케어 브랜드 모델에 걸맞은 맑고 깨끗한 피부 톤과 탄력 넘치는 건강한 매력을 한껏 드러냈다. 당당하고 시크한 무드의 클로즈업부터 상큼한 미소를 발산하는 포즈까지 한소희의 다채로운 매력을 담았다.

비오템 관계자는 “배우 한소희의 자신감 넘치고 세련된 이미지와 건강한 아름다움이 비오템의 이미지와 잘 부합해 새로운 브랜드 모델로 선정하게 됐다”고 설명했다. 특히 한소희는 최근 여성들이 가장 닮고 싶어하는 워너비 스타로 비오템과의 만남이 기대감을 모으고 있다.

이연희, '유세린' 새로운 뮤즈로 발탁

독일 더모 코스메틱 브랜드 유세린이 배우 이연희를 새로운 뮤즈로 발탁했다.

유세린은 새로운 뮤즈 이연희와의 첫 활동으로 유세린의 안티에이징 라인 베스트셀러인 ‘하이알루론 아이크림’ 및 신제품 ‘하이알루론 미스트 스프레이’의 뷰티 화보를 공개했다.

이번 화보는 최근 결혼을 깜짝 발표하며 모두를 놀라게 했던 이연희의 결혼 후 첫 뷰티 화보로, 공개된 사진에서 이연희는 변함없이 빼어난 미모와 투명하고 매끈한 피부를 자랑하며 많은 이들의 감탄을 자아냈다.

유세린 관계자는 “이연희씨의 세련된 이미지와 깨끗하고 건강한 피부가 유세린이 추구하는 브랜드 이미지와 부합하여 모델로 발탁하게 됐다”며 모델 선정의 이유를 밝혔다.

또한 “청순함의 아이콘인 그녀는 유세린이 보여주고자 하는 건강하고 빛나는 피부 자신감을 표현하기에 가장 적합한 인물”이라고 덧붙였다.

