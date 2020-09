국민의힘, 'MBC 논술시험'에 일침…"언론사가 2차 가해"

[아시아경제 이지은 기자] MBC 신입 기자 논술시험에 박원순 전 서울시장 성추행의 피해자에 대한 2차 가해로 해석될 수 있는 문제가 나와 논란을 빚고 있는 가운데 국민의힘이 "후배 언론인에게 정도를 가르치라"며 비판했다.

황규환 부대변인은 14일 논평을 통해 "중립성과 공정성을 지켜야 할 언론사가 2차 가해의 소지가 있는 문제를 출제한 것은 어떻게 지칭하느냐에 따라 검증을 하고 언론인을 선발하겠다는 의도로밖에 볼 수 없다"며 이같이 말했다.

앞서 MBC 신입 기자 논술시험에는 '박원순 전 서울시장 성추행 문제제기자를 피해자라고 칭해야 하는가, 피해호소자라고 칭해야 하는가'라는 문제가 출제돼 2차 가해 논란이 일었다.

황 부대변인은 "이미 '피해자'임이 명백한 이 사안을 다른 곳도 아닌 공중파 방송에서 다시 꺼내어 쟁점화 시킨 저의가 의심스럽다"며 "숱한 시사현안 중에서 굳이 이 문제를 출제했을 때는 분명 이유가 있었을 것"이라고 지적했다.

그는 "첫 발을 내딛는 언론인들에게 항상 약자들의 편에 서라고, '피해자 중심주의'에 입각하여 사안을 바라보라고 해도 모자랄 판에, 이 무슨 부끄러운 짓인가"라며 "해당 문제의 출제자와 관련자를 문책하고, 국민 앞에 사과하는 것이 최소한의 도리"라고 말했다.

같은 당 한무경 의원도 페이스북을 통해 "우리 사회의 개인에 대한 무자비한 폭력이 자행되고 있는 현실에 말문이 막힐 지경"이라며 "법무부 장관의 아들 군문제에 대한 '공익제보자'는 온라인상에서 무분별하게 실명이 공개되며 범법자로 몰리고 있는 상황이고 서울시장의 성폭력 피해자는 언론사에 의해 2차 가해를 당해 다시 한 번 고통을 받고 있다"고 지적했다.

그는 "한 개인의 생명과 기본 인권이 지켜지지 않는 사회에서는 누구도 안전하지 못하다"며 "개인의 인권과 생명을 누구보다도 지켜야 하는 국회의원과 언론이 나서서 이를 부정하고 있는 상황을 묻고 따져야 한다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr