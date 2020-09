속보[아시아경제 한승곤 기자] 서울시가 교회, 성당, 사찰 등 모든 종교시설 2342여 개에 대한 방역수칙 준수 여부를 점검했다. 그 결과 대면예배를 강행한 교회 16곳을 적발하고 집합금지 행정명령을 내렸다.

서정협 서울시장 권한대행은 14일 오전 서울시청에서 열린 브리핑에서 "서울시와 자치구는 일요일인 어제(13일) 1708명을 투입해 2342여개 종교시설에 대한 방역수칙 준수여부를 대대적으로 점검했다"며 이같이 밝혔다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr