[아시아경제 유현석 기자] 이란 보건부는 13일(현지시간) 기준 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 전날보다 289명 늘어 40만2029명이 됐다고 집계했다. 세계에서 12번째로 코로나19 확진자 누적치가 40만명을 넘긴 나라가 됐다.

이란의 일일 신규 확진자는 지난 석 달간 2000명대를 유지하면서 눈에 띄는 변화를 보이지 않았다. 하지만 최근 한 주간 하루에 평균 2197명의 확진자가 나왔다.

지난 7월30일 누적 확진자가 30만명을 넘은 뒤 45일만에 10만명이 더 증가했다. 20만명에서 30만명까지 누적 확진자가 늘어나는 데 걸린 기간은 41일이었다.

이날까지 코로나19로 인한 누적 사망자는 2만3157명으로 세계에서 10번째로 많은 나라가 됐다. 지난 한 주간 하루 평균 사망자는 112명이다.

